L’indiscrezione: il Genoa blinda Seydou Fini. I dettagli

Il Genoa blinda un talento, stiamo parlando di Seydou Fini classe 2006 nel giro dell’Italia Under 21. Ci sono gli accordi per il rinnovo fino al 30 giugno 2028, stiamo parlando di un ragazzo promettente che fa parte della prima squadra. Pur essendo un esterno offensivo, può giocare indifferentemente su entrambe le fasce, proprio recentemente Fini ha dichiarato che Vieira preferisce utilizzarlo come terzino sinistro. Il Genoa ci crede, al punto da aver raggiunto l’intesa per il prolungamento dell’accordo con il 2006. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.