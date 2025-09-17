MotoGP, nei guai l’ex Ducati: sanzione pesantissima

Brutte notizie per un famoso ex pilota della Ducati, la sanzione è veramente pesantissima per lui: scopriamo cosa è successo.

La MotoGP è uno sport davvero molto apprezzato, specialmente se consideriamo quanto fan e appassionati, ma anche addetti ai lavori, dimostrando di seguirlo assiduamente.

Una categoria motoristica che, insieme alla F1, è certamente fra le più seguite e competitive in assoluto. Basti soltanto pensare che nella classe regina del motomondiale ci sono piloti come Marc Marquez, considerato uno dei motociclisti più forti di sempre, oltre a marchi iconici come Honda, Yamaha, Ducati, KTM e Aprilia.

Insomma, una disciplina a dir poco conosciuta e iconica. Anche in MotoGP, però, possono accadere cose non propriamente positive. Possiamo dire che sia il caso anche di un expilota della Ducati, che ultimamente è stato sanzionato pesantemente: scopriamo precisamente in che modo.

MotoGP, brutte notizie per l’ex Ducati: cosa è successo

Il protagonista di questa singolare storia è Jack Miller, in forze al team Yamaha Pramac questa stagione, che si è fatto notare per un episodio tanto unico quanto irregolare. Durante la classica parata dei piloti dopo il warm up, l’australiano ex Ducati ha notato il cartello di un tifoso presente a Misano per assistere al Gran Premio. In poche parole, il fan gli chiedeva i guanti in cambio di un semplice bicchiere di birra.

Proposta di cui non si è affatto dimenticato Miller dopo la gara, e che è stata finalizzata alla bandiera a scacchi. Peccato, però, che non si sarebbe potuto fare. Miller ha incassato una multa salata. A rivelarlo, ai microfoni di Fox Sport Australia, lo stesso numero 43. Ha ammesso che nel corso della mattinata ha visto un tifoso con un cartello, che gli chiedeva i guanti e in cambio gli prometteva una birra. Durante il giro d’onore se n’è ricordato soltanto dopo averlo superato di circa 30 metri, così ha fatto un’inversione, pensando che non sarebbero arrivati altri piloti e in modo tale da donare i guanti al tifoso.

Un bel gesto che, però, è costato a Miller una multa di 2.000 euro, e non è neanche riuscito a prendere la birra. Per quanto possa sembrare una sanzione fin troppo rigida, il regolamento dopotutto parla chiarissimo. Non esiste neanche un attimo in cui è possiible guidare contromano in pista. L’unica eccezione può verificarsi nel momento esatto in cui la direzione gara lo suggerisce. In caso contrario, però, non è possibile. Spiegato quindi il motivo per cui l’ex ducatista ha ricevuto la multa.