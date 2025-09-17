PSG-Atalanta, le probabili formazioni: Dea nella casa dei campioni d’Europa

PSG e Atalanta si sfidano questa sera per la prima giornata della nuova stagione di Champions League. La Dea è pronta all’esordio contro il club parigino. Dopo aver ottenuto il primo acuto in campionato contro il Lecce, i bergamaschi sperano di essersi sbloccati definitivamente.

Non sarà affatto semplice sfidare i campioni d’europa, d’altronde Juric ne è ampiamente consapevole. Appuntamento questa sera al Parco dei Principi.

In Ligue 1, il PSG ha iniziato molto bene, ottenendo quattro vittorie dopo quattro partite, frutto di 10 gol segnati e 3 incassati.

Le parole di Juric ai canali ufficiali del club

Ivan Juric, tecnico della Dea, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Tutto pronto? “Speriamo di sì. Abbiamo fatto una bella partita domenica, adesso ci aspetta questa grande gara, speriamo vada tutto bene come vogliamo”.

Un debutto difficile.

“È capitato così, va benissimo. Domani affronteremo i campioni, i migliori, vediamo a che livello siamo in questo momento. Sono molto curioso di vedere anche dal vivo questo tipo di giocatori, ci siamo preparati bene, vogliamo fare una grande partita”.

La vittoria contro il Lecce ha reso autostima.

“Ne avevamo bisogno perché le prestazioni non sono mancato, ma sono mancati i punti e i gol. Ne abbiamo fatti 4 l’altro giorno, dimostrando che possiamo fare un bel calcio. Per i ragazzi era molto importante sentire questa fiducia, che riescono a giocare bene, vincere e fare anche tanti gol”.

Ha già deciso la formazione?

“Penso di sì, magari a una cosa ancora ci devo pensare, ma penso di sì”.

Sente un po’ di emozione?

“In questo momento no, ho solo preoccupazione per preparare bene la partita e fare una grande gara. Pensi a fare una bella partita, giocare bene a calcio e l’emozione in questo momento sicuramente non conta”.

È concentrato a mille sul match?

“Dobbiamo essere così, pensare a come affrontarli, dove fargli del male, ma i ragazzi sono pronti”.

Le probabili formazioni

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni della sfida. Il PSG di Luis Enrique dovrebbe schierare il consueto 4-3-3 con Doué, Dembelé e Barcola in attacco. Juric, sul lato bergamasco, è pronto a confermare De Ketelaere e Maldini alle spalle di Scamacca.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Barcola. All. Enrique.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric.