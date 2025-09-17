Scavuzzo (vicesindaca Milano): “Proposta d’acquisto valutata favorevolmente…”

La vicesindaca del comune di Milano, Anna Scavuzzo, ha parlato dell’evoluzione della situazione riguardo alla proposta d’acquisto dello Stadio San Siro da parte di Milan e Inter: “Vi confermo che la Giunta ha esaminato favorevolmente la proposta che verrà portata all’attenzione del Consiglio comunale. Ora ci saranno una serie di commissioni dedicate per entrare nel merito del provvedimento“.

Il passaggio in consiglio comunale sarà la parte fondamentale dell’iter per la cessione dell’impianto meneghino alle due squadre della città. La situazione su San Siro resta dunque da definire, e Milan e Inter restano in attesa di novità. Il prezzo per l’acquisto è di 197 milioni con la partecipazione del comune per 22 milioni ai lavori. Le clausole di permanenza di almeno 15 anni non riguardano entrambi i club ma almeno uno dei due. Non ci sarebbero quindi problemi se un domani una delle due squadre volesse andarsene.