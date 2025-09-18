Come Bagnaia, disastro in MotoGP: addio immediato

Non c’è soltanto Pecco a guardarsi intorno in MotoGP. Un altro pilota famoso è rimasto deluso dall’ultima gara e minaccia di guardare ad altri lidi…

Durante questa stagione di MotoGP, abbiamo assistito al dominio assoluto degli spagnoli, di una “casata” di piloti in particolare ossia i Marquez, con Alex che è ancora secondo in Classifica Piloti e Marc che probabilmente, in Giappone blinderà il suo nono titolo, un record che lo accomuna a Valentino Rossi – per sua gioia, in senso ironico! – come pluricampione di un livello superiore.

Sotto questi due spagnoli apparentemente imbattibili però, si muovono tantissimi piloti italiani. Qualcuno ha sorpreso in positivo come Marco Bezzecchi, autore di una grandissima gara a Misano o Franco Morbidelli, vittima di qualche errore di troppo ma capace di difendere il suo posto ambitissimo nel team VR46. E poi, c’è chi non ha stupito in positivo durante l’anno.

Ovviamente ci riferiamo a Francesco “Pecco” Bagnaia che, per sua stessa ammissione non ha mai trovato invero feeling con la sua motocicletta pensando addirittura con nostalgia alla GP24 dello scorso anno. L’italiano secondo vari esperti come Carlo Pernat dovrebbe valutare bene le sue opzioni e capire se rimanere all’ombra di Marquez faccia davvero bene alla sua carriera. Ma non è l’unico che ci sta pensando…

Yamaha rischia di perderlo

Tra italiani e spagnoli, spicca anche un pilota francese che quest’anno è stato molto performante. Si parla di Fabio Quartaro, campione del mondo nel 2021 che corre con il team Yamaha da anni. Ora, la stagione di Quartaro non si può definire perfetta ma gli acuti mostrati dal pilota transalpino gli hanno permesso di assicurarsi 137 punti ed il nono posto in classifica piloti con un podio.

Tutto bellissimo se non fosse che ultimamente, anche Quartaro come Bagnaia ha iniziato ad accusare i primi problemi di feeling con la sua motocicletta. Assieme ad Alex Rins e Jack Miller l’atleta ha sperimentato il nuovo motore V4 per la sua Yamaha che però, confermando le iniziali impressioni dell’atleta francese, non lo ha stupito affatto in senso positivo.

Brutale il verdetto del pilota: “Il feeling non c’è ancora. E non c’è altro da aggiungere”. Secondo Quartaro, gli aspetti che andrebbero davvero migliorati non sono stati considerati e, benché ci sia tempo, bisogna intervenire adesso: “Non credo che il motore V4 risolverà tutti i nostri problemi, al momento non vedo miglioramenti dove abbiamo davvero bisogno di migliorare”, la sentenza di Quartaro. Anche lui sta guardando ad altri team per la prossima stagione o per il 2027 davanti a questa prospettiva? Non possiamo leggergli la mente. Ma forse, quel pensiero è già vivo.