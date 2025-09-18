Ferrari, ci si mette anche Briatore: è un colpo basso

Non è un periodo facile per Ferrari e questo è chiaro. Ora però anche Flavio Briatore, personalità di spicco del mondo della Formula Uno, ci mette il carico da dodici.

Qualche settimana fa, un pluricampione che ha scritto un capitolo di storia indimenticabile della Formula Uno moderna ossia Alain Prost, ha detto una frase davvero condivisibile: vincere in Ferrari è meglio di qualsisia altra cosa ma perdere in Ferrari è peggio di qualsiasi altra cosa. Questo detto sintetizza alla perfezione la situazione in cui Charles Leclerc, Lewis Hamilton e tutta la loro squadra si trovano in questi mesi.

La scuderia italiana è tra quelle con la maggiore attenzione mediatica su di se, basti pensare all’enorme introito per sponsor e pubblicità che l’approdo di Hamilton in questo team ha portato all’azienda. Ferrari è in pratica l’ultimo team italiano al cento per cento rimasto nel paddock, considerando che Minardi è ormai divenuta Racing Bulls da anni e che Alfa Romeo ha chiuso la sua esperienza nel Circus e questo carica di enormi aspettative e pressioni il team di Modena.

Per questo motivo Frédéric Vasseur sente su di se una pressione enorme e nessuno lo invidia in questo momento. Nemmeno qualcuno che potrebbe sperare di replicare quanto fatto con due scuderie partite dal niente, tanti anni fa. A sentire il suo secco e brusco responso ad una domanda molto precisa, nemmeno l’imprenditore italiano più famoso vorrebbe fare parte di Ferrari oggi come oggi…

Briatore non vorrebbe mai entrare in Ferrari

Sotto la sua guida esperta, prima come direttore tecnico e poi come team principal in entrambi i casi, sia Benetton che Renault conquistarono due titoli mondiali in F1. Flavio Briatore inizia ad avere una certa età ma è sempre l’uomo da battere per quanto riguarda la sua capacità di indirizzare un team di F1 nella giusta direzione. Non è un caso che sia stato contattato anche da Alpine durante questa stagione per migliorare le prestazioni.

Briatore ha una situazione tremenda per le mani ma non invidia chi deve gestire Ferrari che a sua detta, è messo pure peggio. “Io alla Ferrari? Sono qui a Londra nel team, ho già i miei problemi. Prima o poi la Ferrari risolverà i suoi”, fa sapere durante un’intervista televisiva il manager italiano alla domanda su un suo possibile o ideale approdo in Ferrari.

Come per dire che i problemi che ha in Alpine sono niente rispetto a quelli che ha il team italiano. Ma Briatore apre anche ad una piccola speranza verso un collega: “Vasseur è l’uomo giusto”, afferma con sicurezza sostenendo che il francese sia perfettamente in grado di risollevare questa situazione. Ma lui non se ne farebbe carico. Il che non è un buon segno.