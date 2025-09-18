Fiorentina, inizio quasi da incubo: Kean in dubbio per il Como

2 punti nelle prime 3 giornate, non certo quanto in casa Fiorentina ci si aspettasse. La banda Pioli non ha iniziato con il piede giusto la Serie A 2025/26. Se il ko contro il Napoli, era alquanto prevedibile, seppur in misure diverse, i viola sono stati autentici fantasmi per oltre 70 minuti. I due pareggi contro Cagliari e Torino nelle prime due giornate obbligano ora i viola a fare risultato pieno contro il Como per non vivere un inizio quasi da incubo. Inizio che assomiglia terribilmente a quello della scorsa stagione. Al netto della Conference League, dove una Fiorentina ancora incompleta faticò ad eliminare la Puskas Academia, salvata solo da De Gea ai rigori. Quest’anno i ragazzi di Pioli hanno vinto facile 3-0 all’andata contro il Polissya, per poi faticare un tempo al ritorno ma vincere comunque 3-2 nel finale. In campionato i risultati sono però sono molto simili. L’anno scorso arrivarono tre pareggi con Parma, 1-1 in extremis, Venezia, 0-0 in casa e Monza 2-2 in rimonta al Franchi, viola salvati da Gosens nel recupero. Alla quarta giornata poi il primo ko stagionale, 3-2 nel primo big match contro l’Atalanta. Primo successo che arrivò poi alla 5^ contro la Lazio in casa. Con la Fiorentina che la giornata dopo affrontava un derby in esterna, l’anno scorso contro l’Empoli, quest’anno ci sarà il Pisa.

Fiorentina, con il Como rientra Gudmundsson: Kean in dubbio dal 1′

Gli ultimi giorni hanno visto la Fiorentina riabbracciare Albert Gudmundsson e Abdelhamid Sabiri. I due non a disposizione contro il Napoli sono tornati in gruppo e saranno a disposizione contro il Como. Se il marocchino difficilmente avrà spazio dal 1′, l’islandese potrebbe tornare invece subito titolare nello scacchiere di Stefano Pioli. Pioli che recupera anche Cristian Kouame, l’ivoriano out da 5 mesi per un infortunio al crociato è rientrato in gruppo. Gruppo con il quale non si sta allenando Moise Kean, il centravanti viola è stato out ieri per un attacco influenzale e anche oggi non dovrebbe prendere parte all’allenamento. Kean non sembra in dubbio per la gara di domenica ma se non prendesse parte ad abbastanza allenamenti potrebbe partire dalla panchina con Pioli che a questo punto dovrebbe decidere se schierare il tridente con Gudmundsson, Dzeko e Piccoli o se affidarsi all’islandese e Fazzini alle spalle di uno solo dei due bomber. Scelte ampie e comunque valide per Stefano Pioli che si augura comunque di poter schierare dal primo Moise Kean.