Lazio-Roma, verso il Derby i dubbi di Sarri e Gasperini

Domenica alle 12.30 scenderanno in campo all’Olimpico Lazio e Roma. Per Sarri e Gasperini sarà l’occasione di riscattare l’ultima giornata dove entrambi sono usciti sconfitti. La Lazio è caduta 1-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La Roma invece arriva dal ko interno 0-1 contro il Torino firmato da Simeone. Per Sarri sarà il settimo Derby della Capitale, il bilancio è ampiamente positivo 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta contro la Roma da allenatore Biancoceleste. Per Gasperini invece sarà la prima stracittadina da allenatore della Roma una grande chance quindi per impattare subito bene nella capitale dopo i 6 punti conquistati nelle prime 3 giornate.

Lazio, possibile chance per Pedro

In vista del Derby contro la Roma, Maurizio Sarri sta valutando di schierare dal 1′ minuto Pedro. Lo spagnolo si è sempre contraddistinto in carriera per essere un uomo determinante nei big match ed ecco che potrebbe essere la mossa giusta per completare il tridente con Castellanos, in fase di recupero dopo l’infortunio di Reggio Emilia e Zaccagni. Più indietro al momento Cancellieri, brillante nel pre-stagione ma poco concreto in questo avvio di campionato e Isaksen, rientrato solo nell’ultima giornata e entrato nel secondo tempo nella sconfitta contro il Sassuolo. Occasione che potrebbe avere anche Belahyane, per lui aperto un ballottaggio con Dele-Bashiru, con il secondo leggermente in svantaggio. Ballottaggio aperto poi tra Rovella, non al meglio dopo l’ultimo turno e Cataldi.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi/Rovella, Belahyane/Dele-Bashiru; Pedro/Cancellieri, Castellanos/Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Roma, Dybala out: Wesley in dubbio

In casa Roma il nome a sorpresa è quello di El Aynaoui, il Marocchino, vista l’assenza dell’infortunato Dybala potrebbe agire sulla trequarti vicino a Soulé alle spalle di Ferguson. In ballottaggio con lui ma indietro nelle gerarchie El Shaarawy e Baldanzi. In porta poi confermato Svilar come tutto il pacchetto arretrato con Hermoso, Mancini e N’Dicka titolari. Ancora panchina per Ziolkowski e Ghilardi. Sulla destra va monitorato Wesley, l’esterno brasiliano non ha preso parte all’allenamento mattutino per problemi gastrointestinali, le sue condizioni andranno rivalutate nei prossimi giorni. Non dovesse recuperare attenzione a Rensch o Celik ma resta comunque avanti nel ballottaggio con possibilità di riposare poi in Europa League. In mezzo al campo non esiste poi nessun dubbio Cristante e Kone saranno i titolari. A sinistra attenzione a Tsimikas che potrebbe scalzare Angelino, titolare fin’ora. Per l’attacco poi come già detto nessun dubbio per Ferguson e Soulé con El Aynaoui pronto a completare il reparto. Certa la panchina per Dovbyk che appare al momento fuori dai programmi di Gasperini.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley/Rensch/Celik, Koné, Cristante, Angelino/Tsimikas; Soulé, El Aynaoui/El Shaarawy/Baldanzi; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.