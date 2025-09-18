Manchester City-Napoli, le scelte ufficiali di Guardiola e Conte

Tutto pronto per l’inizio della sfida tra il Manchester City e il Napoli, queste le formazioni ufficiali delle due squadre.

Manchester City-Napoli, le formazioni ufficiali

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvrdiol, O’Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. All. Guardiola.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Hojlund. All. Conte.

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato così in vista della gara contro il Manchester City di Champions League: “Tornare in Inghilterra fa sempre piacere, le esperienze come quelle con Chelsea e Tottenham ti rimangono dentro, il livello che c’è è molto alto. Allenare in Inghilterra è stata un’esperienza bellissima, sotto tutti i punti di visti. Tornare a Manchester nella più importante competizione europea è motivo d’orgoglio e soddisfazione, tornarci col Napoli dopo lo Scudetto.

Andiamo ad affrontare una squadra che negli ultimi anni è stata protagonista assoluta, quindi stiamo parlando di un top club con un allenatore davvero top top. Ci arriviamo con grande umiltà, con lo Scudetto sulla maglia, frutto di un’annata straordinaria. Ora vogliamo confrontarci in Europa in maniera molto umile. Ci consideriamo degli alunni che vengono ad affrontare dei maestri. E non credo che non sia una cosa ingiusta. Da parte nostra c’è voglia di capire, di confrontarci con queste realtà che sono molto importanti, molto forti. Per capire come sta andando questo processo che abbiamo iniziato dall’anno scorso“.

Che partita farà? Che approccio ci sarà? E cosa sente verso questa Champions League: “La Champions League, se prendiamo l’esempio dell’anno scorso, fa capire un po’ la difficoltà. L’anno scorso dopo otto partite lo stesso Manchester City e Real Madrid hanno dovuto fare lo spareggio. Questo fa capire il livello di difficoltà, che è alto. Nessuno può sottovalutare nessuno. Questo ha trasmesso il nuovo format della Champions League alle big europee, soprattutto a chi storicamente compete per vincere. Ci arriviamo con grande gioia, con grande entusiasmo“.