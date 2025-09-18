Manchester City-Napoli, le scelte ufficiali di Guardiola e Conte

Tutto pronto per l’inizio della sfida tra il Manchester City e il Napoli, queste le formazioni ufficiali delle due squadre.
Manchester City-Napoli, le formazioni ufficiali
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvrdiol, O’Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. All. Guardiola.
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Hojlund. All. Conte.
Napoli, Conte in conferenza stampa: “Entusiasti della Champions. Hojlund ha portato entusiasmo”
Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato così in vista della gara contro il Manchester City di Champions League: “Tornare in Inghilterra fa sempre piacere, le esperienze come quelle con Chelsea e Tottenham ti rimangono dentro, il livello che c’è è molto alto. Allenare in Inghilterra è stata un’esperienza bellissima, sotto tutti i punti di visti. Tornare a Manchester nella più importante competizione europea è motivo d’orgoglio e soddisfazione, tornarci col Napoli dopo lo Scudetto.
Andiamo ad affrontare una squadra che negli ultimi anni è stata protagonista assoluta, quindi stiamo parlando di un top club con un allenatore davvero top top. Ci arriviamo con grande umiltà, con lo Scudetto sulla maglia, frutto di un’annata straordinaria. Ora vogliamo confrontarci in Europa in maniera molto umile. Ci consideriamo degli alunni che vengono ad affrontare dei maestri. E non credo che non sia una cosa ingiusta. Da parte nostra c’è voglia di capire, di confrontarci con queste realtà che sono molto importanti, molto forti. Per capire come sta andando questo processo che abbiamo iniziato dall’anno scorso“.
Calciatori arrivati dalla Premier al Napoli: “Al di là che vengono dalla Premier o da altri campionati, l’importante è che arrivino giocatori che possono dare una mano. Hojlund è arrivato con grande entusiasmo e grande voglia: non ha avuto fortuna allo United in questi due anni ma è un ragazzo di 22 anni con una carriera davanti. Ha dimostrato di avere potenzialità e basi con cui io dovrò essere bravo a lavorare. Come con Lucca e Ambrosino. Per migliorarli e farli diventare ancor più bravi. So benissimo che la crescita del Napoli passa dalla crescita di ogni singolo calciatore“.