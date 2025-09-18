SI HD

Mourinho al Benfica, Rui Costa: “Motivo di grande orgoglio”

Rui Costa, presidente del Benfica, ha presentato oggi José Mourinho come nuovo allenatore del Benfica. Il club portoghese ha annunciato in giornata l’accordo con lo Special One fino al 2027.

Il comunicato

José Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore del Benfica. Ad annunciarlo il club con un comunicato ufficiale.

“In una dichiarazione inviata alla Commissione per il Mercato dei Valori Mobiliari Portoghese (CMVM), “Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa di aver raggiunto un accordo con l’allenatore José Mário dos Santos Mourinho Félix per stipulare un contratto di lavoro sportivo fino alla fine della stagione 2026/27”.

“Inoltre, 10 giorni dopo l’ultima partita ufficiale della stagione 2025/26, alle stesse condizioni, sia il Benfica SAD che l’allenatore potranno scegliere di non rinnovare il contratto per la stagione 2026/27”.

Il benvenuto di Rui Costa

“È un grande motivo di orgoglio per noi. José Mourinho non ha bisogno di presentazioni. È un grande onore e un grande orgoglio averlo di nuovo in una casa che conosce bene, curiosamente, 25 anni dopo. Corrisponde al profilo che ho menzionato dopo la partita di Champions League: un vincente, con un curriculum vincente. Sarebbe difficile trovare qualcuno con un curriculum migliore”.

Rui Costa si è poi rivolto proprio a Mourinho: “Mister, i miei migliori auguri in questa fase della tua carriera, che tu sia felice qui come lo sei stato in altre occasioni e che tu abbia la possibilità, ovviamente, di costruire sul lavoro svolto nel corso della tua carriera. È un onore, un privilegio e un motivo di orgoglio avere José Mourinho come allenatore del Benfica”.

×