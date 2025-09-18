Napoli, Conte: “C’è amarezza, non abbiamo potuto giocare come volevamo”

Dopo il netto ko contro il Manchester City per 2-0, con gol di Haaland e Doku, il tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa.

Sulla delusione per il risultato: “Tutti siamo rimasti con l’amaro in bocca. Avevamo preparato una partita come l’abbiamo giocata nei primi 20 minuti. Questa espulsione ha sicuramente cambiato la partita. Già è difficile col Manchester City 11 contro 11, ma se non fossimo andati in inferiorità numerica credo che avrebbero trovato delle difficoltà contro di noi”.

Sulla sostituzione di de Bruyne: “A volte il diavolo ci mette la coda. A volte c’è un destino beffardo. Noi l’anno scorso abbiamo subito una sola espulsione, oggi in champions dopo 20 minuti arriva l’espulsione. Mi è dispiaciuto per il ragazzo e mi è dispiaciuto per me perché mi sono privato del suo apporto, e a lui abbiamo tolto la soddisfazione di giocare tutta o gran parte della partita nel suo vecchio stadio”.

La disposizione tattica del secondo tempo e lo spirito di sacrificio dei suoi: “Nel secondo tempo Matteo Politano doveva fare il quinto, ma Matteo non è un quinto. Diciamo che ci siamo anche un po’ snaturati sotto tutti i punti di vista. Però sono contento dell’abnegazione dei ragazzi”.