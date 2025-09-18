Ranking UEFA, gli aggiornamenti e la posizione dell’Italia

Torna la corsa al quinto posto Champions dopo le prime due serate della massima competizione continentale che hanno iniziato a muovere il ranking.

Ecco lo scenario a oggi, il posto extra spetterà alle due federazioni col coefficiente più alto

1. Cipro (3 squadre in corsa su 4) 5.750 punti

2. Danimarca (2 su 4) 5.375

3. Polonia (4 su 4) 4.875

4. Inghilterra (9 su 9) 4.833

5. Portogallo (4 su 5) 4.800

6. Belgio (3 su 5) 4.500

7. Azerbaigian (1 su 4) 4.375

8. Spagna (8 su 8) 4.250

9. Italia (7 su 7) 4.142

10. Germania (7 su 7) 4.000

Champions League, sorride l’Inter crollo Atalanta: oggi tocca al Napoli

La serata di ieri ha regalato un sorriso a metà in casa nerazzurra, l’Inter ha infatti sbancato Amsterdam per 0-2 con la doppietta di Marcus Thuram. L’Atalanta invece è uscita sconfitta con un pesante 4-0 dal Parco dei Principi contro il PSG, Campione d’Europa in carica. Una serata gloriosa per i ragazzi di Chivu, che arrivavano dal doppio ko in Serie A contro Udinese e Juventus. Serata che ha visto il riscatto di Sommer dopo il negativo Derby d’Italia. Dall’altra parte la Dea dopo aver superato 4-1 il Lecce in Serie A ha subito una pesante batosta contro i ragazzi di Luis Enrique. Prima sconfitta per Juric sulla panchina della Dea che arriva con un roboante 4-0. Sconfitta ma non solo perché l’Atalanta ha anche perso per infortunio Scalvini e De Ketelaere, problemi muscolari per loro che andranno valutati nelle prossime ore. Questa sera sarà poi il turno del Napoli, grande attesa per la prima di Conte in Champions League con gli azzurri e per il ritorno a Manchester di Kevin De Bruyne.