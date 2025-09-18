Valentino Rossi rivela perché non farà mai pace con Marc Marquez: “L’ho guardato in faccia e gli ho detto basta’”

Cosa è successo davvero durante la stagione del 2015 che ha segnato l’odio indelebile tra Rossi e Marquez? Lo spiega in un inedito estratto video il campione italiano.

In un mondo in cui lo star system e le liti “preparate” sui social network dominano tutto ciò che vediamo attraverso uno schermo siamo inevitabilmente attratti da quelle che, in positivo o in negativo, sono simpatie o antipatie reali tra i personaggi famosi, che arrivano al pubblico in modo inequivocabile tramite tanti episodi. L’antipatia tra Valentino Rossi e Marc Marquez – che ironia della sorte potrebbe pareggiare il suo primato – è quanto di più autentico si possa immaginare.

I due piloti per loro stessa ammissione non si possono vedere. Un noto esperto di MotoGP ha detto che Rossi alzerebbe le mani a Marquez piuttosto che farci pace, i due si sono visti in Austria ed hanno fatto finta di niente e lo stesso Marquez ha detto su Rossi: “Non l’ho mai più sentito”. Insomma, tutto sembra, questa rivalità, meno che un artificio costruito dai giornali.

Ma perché i due non si sopportano? Le radici del litigio affiorano dal mondiale di MotoGP di dieci anni fa, quello del 2015 in cui tra i due a Sepang in Malasya ci fu anche un presunto contatto. Secondo molti esperti Marc avrebbe provato a far vincere il mondiale al compatriota Jorge Lorenzo, piuttosto che a Rossi, una volta tagliato fuori dai giochi. Un comportamento antisportivo che Rossi stesso conferma in una esclusiva intervista.

Rossi racconta la verità: “Ma basta fare così!”

Intervistato su YouTube da Alta Pressione il Dottore spiega che tutti i retroscena ipotizzati dalla stampa sono veri! A sua detta, Marquez lo odiava a tal punto da provare davvero ad impedirgli di vincere il tanto ambito mondiale a favore di Lorenzo – cosa poi accaduta – e Rossi afferma: “Andavano in giro nel paddock a dire ‘noi non vinciamo più. ma non lo vince neanche lui [Rossi n.d.r.]'”.

Dopo questa premessa, Rossi arriva rapidamente al caso del presunto “calcio” a Marquez in Malasya: “Ha provato a farmi cadere tre-quattro volte e mi sono accostato per dirgli ‘ma basta, che c..o fai?’, ci siamo toccati ed è caduto. Dopo la gara mi dicono ‘a Valencia dovrai partire ultimo’ e mi si è gelato il sangue”, racconta ancora infervorato il famoso pilota italiano.

A quel punto, Rossi avrebbe incontrato Marquez che gli avrebbe lanciato uno sguardo divertito: “Mi ha guardato come per dire ‘hai visto? ce l’ho fatta’”. Insomma, Rossi ha finalmente confermato tutto ciò che la stampa ha sempre sospettato. Ma manca ancora la versione del suo rivale che per il momento, sceglie il silenzio. Come ha sempre fatto in questi anni del resto.