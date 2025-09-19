Lecce, così non va! Terzo ko di fila, al Via del Mare festeggia il Cagliari in rimonta

Il Lecce si mangia le mani per aver sprecato il vantaggio. Ma al Via del Mare è il Cagliari a festeggiare in rimonta sui salentini. Che erano passati in vantaggio grazie al gol di Tiago Gabriel. I sardi spingono alla continua ricerca del pari che arriva grazie al gol di Belotti, poco dopo la mezz’ora.

L’ex attaccante del Como sigla il sorpasso al 71′ trasformando un calcio di rigore. Sfortunato Sebastiano Esposito, che ha colpito due pali, ed è uscito all’ora di gioco per fare spazio a Gaetano. Dopo l’acuto contro il Parma, la truppa di Pisacane esulta ancora.

Per il Lecce, che non ha ancora agguantato un successo in questa prima parte di stagione, si tratta della terza sconfitta di fila. La truppa di Di Francesco ha un solo punto in classifica, ottenuto alla prima giornata contro il Genoa.

Le parole di Pisacane nel pre-partita

“Arriva la partita, è quello che conta. I tre punti con il Parma ci hanno dato serenità e fiducia e siamo pronti a fare una partita gagliarda”.

Come si prepara questa trasferta?

“Tutte le gare si preparano in maniera diversa. Cerchiamo di preparare la partita in base all’avversario. Noi vogliamo essere disciplinati e ordinati. Bisogna giocare per vincere ma sempre con intelligenza”.

Con Di Francesco ormai tutto risolto?

“Ormai siamo colleghi, sono cose che possono succedere in campo. Da uomini di campo riconosciamo gli errori, non solo del mister ma soprattutto miei. Per me è una pagina chiusa”. (DAZN).