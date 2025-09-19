SI HD

Atalanta, le ultime su De Ketelaere e Scalvini: il report medico

Non solo una pesante sconfitta, 4-0 contro il PSG, la sfida del Parco dei Principi ha lasciato scorie anche a livello di infortuni in casa Atalanta. Due dei protagonisti del 4-1 al Lecce sono infatti andati ko nella gara contro i parigini. Ecco cosa hanno riportato Charles De Ketelaere e Giorgio Scalvini.

Atalanta, le condizioni di De Ketelaere e Scalvini

De Ketelaere: risentimento fasciale al muscolo ileo psoas sinistro; le condizioni del calciatore saranno monitorate di giorno giorno.

Scalvini: lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore lungo di destra.

