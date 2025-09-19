Bologna, Italiano annuncia un rientro con il Genoa e svela le rotazioni in attacco: “Partita diversa rispetto a Milano”

Conferenza stampa pre Bologna–Genoa per Vincenzo Italiano: “Essendo solo alla terza giornata non mi piace fare analisi di un certo tipo. Dobbiamo crescere e migliorare, rispetto al Como siamo cresciuti ma siamo mancati nei punti in cui l’anno scorso venivamo meno: condizione, velocità di trasmissione del pallone e pericolosità offensiva. Sono mancati questi aspetti, ma il primo tempo non mi era dispiaciuto. Il blocco basso del Milan è difficile da affrontare, forse è dipeso anche da quello, tuttavia abbiamo capito che dobbiamo andare più veloci. Negli ultimi metri dobbiamo attaccare l’area con determinati giocatori, cosa che non abbiamo fatto a Milano, ma non penso che questi concetti siano stati dimenticati dai ragazzi. Per domani abbiamo ripassato e in determinati momenti dovremmo essere più lucidi”.

Genoa si aspetta domani? “A Milano siamo mancati in tutta la fase propositiva, è sotto gli occhi di tutti. Grande merito va dato all’avversario. Il Genoa, per quello che ha fatto vedere nelle prime partite, è molto aggressivo. Ha entusiasmo, ti pressa alto, lavora nell’aggressività uomo contro uomo e penso che sarà una partita diversa rispetto a quella di Milano. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo approcciare subito bene e andare forte”.

Dominguez? “Ha avuto un periodo in cui dribblava avversari come birilli e ora questa capacità l’ha rallentato nell’essere decisivo e nel fare la differenza. Ho parlato con lui per spronarlo a non mollare, ci stiamo lavorando per spingerlo in area di rigore a chiudere i traversoni da un esterno all’altro. Deve riprendere fiducia e confidenza, ma quelle doti non possono essere sparite. Siamo sulla strada giusta, basta un episodio positivo e ripartirà alla grande”.

Miranda? “È partito con una squalifica pendente alla prima giornata. Ora ha alzato i ritmi e sta bene. Holm? Oggi ha fatto il secondo allenamento con la squadra perché nel mezzo gli abbiamo dato un giorno di scarico perché ha spinto molto ed ha un motore importante. Cerchiamo di essere perfetti nella gestione del giocatore. Da oggi è totalmente recuperato, ha fatto la rifinitura con la squadra ed è a disposizione. Rowe? Ho cercato di fargli assaporare il campionato di Serie A in quei 20 minuti a Milano. Sta cercando di fare tutto quello che gli viene chiesto, si sta applicando e sono certo che appena entrerà nei meccanismi ci darà tantissimo. Ha grandi doti tecniche, ha il tiro di destro e sinistro e gioca su ambedue le fasce”.

Dallinga? “Troverà spazio, per forza. Se non sarà domani sarà la prossima. Tra poco avremo un tour de force incredibile e tutti avranno chance di giocare e tutti hanno nelle corde il poter mantenere la nostra identità pur cambiando interpreti. Thijs verrà chiamato in causa, così come gli altri che ora stanno giocando meno. Ho fiducia in tutti i 23 ragazzi a mia disposizione”.