Como, dall’importanza di Morata al recupero di Diao: Fabregas lancia la sfida alla Fiorentina

Cesc Fabregas, allenatore del Como, in conferenza stampa, in vista della sfida contro la Fiorentina. “È una Fiorentina un po’ diversa, ma con giocatori di tanta esperienza, fisicità e struttura importante. Fanno una grande fase offensiva, dietro c’è gente con tanta esperienza, le fasce con Dodo e Gosens sono di un livello alto. Se vogliamo vincere a Firenze dobbiamo fare una grande partita”.

Morata? “Speriamo molto, è un giocatore che ha fatto uno sforzo importante per venire qua, un giocatore di grande livello e che ha mostrato tanto in Italia. Poi è in una nuova squadra, ma lui lo vedo molto bene quando si allena e anche quando è entrato con Lazio e Sudtirol. Ha fatto cose positive per la squadra. Il tempo che è stato in campo, 65 minuti, ha fatto ciò che noi cercavamo. In questo senso sono molto contento. Deve crescere a livello fisico e nel capire cosa vogliamo fare a livello di gioco e difensivamente. Si è visto con Douvikas, non è lo stesso giocatore di quando arrivò, in un mese è diventato quello che volevamo. Tutti abbiamo un processo che si deve accettare e capire. Alcuni sono veloci e altri tardano un po’ di più. Ma Alvaro farà bene”.

Diego Carlos e la formazione? “Non posso dire nomi precisi, non dico la formazione fino all’ultimo momento per mantenere la tensione. Diego Carlos se la giocherà con Goldaniga, sicuro. A centrocampo l’altro giorno non abbiamo fatto un gran primo tempo ma là in mezzo mi piace la connessione Sergi Roberto-Perrone, anche Da Cunha-Perrone… dipende da cosa l’altra squadra propone. Se sono più diretti, se ti pressano di più, tutte queste cose le valutiamo. Abbiamo tanta diversità di profili, devo essere bravo a capire qual è la coppia più giusta. Mi piace però perché tutti possono giocare l’uno con l’altro, difficile fare la scelta quando c’è tanta qualità ma mi piace”.

Kuhn sorpresa? “Non lo paragonerei a Strefezza, ma ha molta conduzione, è elettrico. È arrivato con un fastidio al tendine, non si trovava bene, lui però vuole sempre dimostrare di più e faceva fatica a correre bene. Lo abbiamo fermato e ora si sta ritrovando. Lo avevamo individuato già ai tempi della Serie B. Legge molto bene gli spazi, ha mobilità e energia. Può migliorare, per essere sempre in movimento, però piano piano. Crescerà di più. Può giocare a destra e a sinistra, può giocare trequartista e giocare dentro, su questo ho cambiato idea”.

Diao e Van der Brempt? “Van der Brempt sta andando bene, sta migliorando, penso che tra 2 settimane sarà con noi. Diao va più lento, io sono il primo a non prendere nessun rischio, preferisco 3-4 settimane dopo ma che ritorni al 100% perché è un’arma molto importante per noi con tutte queste squadre che ti vengono a prendere. E segna. Deve essere importante per noi la seconda parte di stagione. Dobbiamo accompagnarlo. Van Der Brempt può tornare anche prima della sosta, Atalanta o Cremonese”.

