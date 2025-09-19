Fiorentina, Pioli: “Kean? Oggi rientra in gruppo. Gud? Non al 100% ma domenica ci sarà”

A due giorni dalla gara contro il Como (in programma domenica al Franchi alle ore 18) il tecnico viola Stefano Pioli ha preso la parola dal media center del Viola Park per introdurre tutti i temi legati alla gara contro i lariani. Ecco le parole dell’allenatore viola.

Arriva il Como: che Fiorentina si aspetta: “Voglio una Fiorentina vincente, ci manca la vittoria in campionato e vogliamo raggiungerla. Domenica abbiamo un’opportunità e chi giocherà meglio avrà più opportunità. Vogliamo sicuramente vedere una Fiorentina pronta“.

Rivedendo il ko col Napoli, da dove è ripartito per preparare la gara di domenica: “Dai 15′ successivi al gol di Ranieri. Prima la squadra era troppo timida e dobbiamo fare meglio. La squadra si sta allenando bene e sono certo che i frutti presto arriveranno. Vogliamo darli ai nostri tifosi. Dobbiamo giocare con più energia e qualità. La mediana con Fazzini e Nicolussi? Tutto è possibile, voglio formare la squadra più performante possibile per la gara di domenica“.

Quali caratteristiche la impensieriscono più del Como: “Il Como è una squadra che ha messo in difficoltà tutte le formazioni che ha affrontato: è una formazione molto ben allenata, con tanta soluzioni. Sa palleggiare e giocare tra le linee. E’ una squadra evoluta sotto l’aspetto tecnico tattico e lavora insieme da tempo. Ci metterà sicuramente in difficoltà ma noi sapremo controbattere. Dobbiamo essere dominanti nella partita. Il Como sicuramente ha alzato il livello della rosa“.

La difesa a tre resta ancora un sistema che copre bene gli spazi? Pongracic può fare il braccetto: “Per come vogliamo difendere tante volte abbiamo dei duelli, possiamo giocare in tutti i modi. Sicuramente Marin può giocare sul centrodestra. Il più delle volte giochiamo anche con una linea a quattro ma ancora ci stiamo conoscendo. Io mi aspetto comunque di vedere dei miglioramenti ma per l’intensità che vedo sono certo che il lavoro verrà fuori. È arrivato il momento di giocare bene e di vincere le partite“.

Sulla lavagna degli spogliatoi ha scritto qualcosa a livello di punti? Il calendario non è facile: “Non ho fatto nessuna tabella, non pensiamo a Pisa, Roma o altre. Non possiamo permetterci di perdere energie. I conti si fanno alla fine. Di sicuro non sono contento dei punti che abbiamo e di come abbiamo cominciato“.

Ha mai avuto modo di incontrare Fabregas: “Sì, l’ho incontrato quando ero al Milan. Abbiamo preso un aperitivo insieme. E’ una persona molto intelligente e curiosa. Diventerà un grande allenatore“.

Come sta lavorando per risolvere il problema gol: “Credo che abbiamo creato poco. Dobbiamo costruire meglio e dobbiamo essere più pronti a stare nella metà campo avversaria. Dobbiamo produrre un gioco più offensivo e veloce“.

I numeri ottenuti col Napoli a livello di possesso la soddisfano: “La nostra percentuale bassa di passaggi dipende dalla pressione che ha messo il Napoli. Non è facile giocare con gli avversari che ti saltano addosso. Sicuramente è stato merito loro, noi dobbiamo dare più soluzioni. Il Como è una squadra che concede pochi passaggi, sarà un aspetto importante la gestione della palla da parte nostra“.

In settimana sono circolate voci sullo spogliatoio che non la segue: “Non mi piace parlare delle voci… senza fondamento. Non mi piace rispondere. La squadra lavora bene e mi limito a questo. Sta funzionando quasi tutto, mi aspettavo qualcosa in più ma dobbiamo lavorare“.

Avete preso le misure su Nico Paz per arginarlo: “E’ un giocatore di grandissima qualità, fa tutto: va in attacco, si abbassa in mezzo ai mediani per cui ingabbiarlo sarà difficile. Meno palloni tocca e meglio è“.

Come stanno Kean e Gudmundsson: “Moise ieri ha fatto allenamento differenziato e oggi farà il lavoro in gruppo. Gud non è ancora al 100% ma sta lavorando con la squadra ma sono convinto che sarà disponibile per giocare domenica“.

Cosa pensa del rendimento di Fagioli: “Ha fatto bene sia in estate che nelle prime amichevoli poi le sue prove sono state più difficili. Forse è per via della nuova posizione. Con Lobotka non è stato facile“.

Che risposta le hanno dato Fazzini e Nicolussi Caviglia: “Sono gli allenamenti che mi spingono a fare certe scelte, domenica sceglierò la squadra sapendo che ci aspetta una notizia importante e vogliamo vincere“.