Milan, Allegri: “Leao spero di averlo con il Napoli. Udinese? Vincere per dare continuità”

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Bluenergy Stadium contro l’Udinese per presentare il match contro i Friulani. Ecco le sue risposte.

Le parole di Allegri

Sulla sfida con l’Udinese e il momento del Milan: “Non so a che punto è il mio lavoro, la squadra viene da due vittorie, affrontiamo una gara difficile, l’Udinese è una squadra fisica. E’ un test importante, dobbiamo dare continuità, siamo all’inizio del percorso, la stagione è iniziata con l’ultima gara. Sappiamo che affrontiamo una squadra difficile da battere“.

Su Maignan e Leao, e sul Milan ora: “Per noi domani è un test importante, non è per due vittorie che ora siamo bravi, la cosa più importante è che domani alle 20.45 siamo concentrati e non ci facciamo del male. Va data continuità. Durante la stagione 4 gare sono lo snodo della stagione. Domani è la prima da affrontare prima della sosta. Va fatta una gara di compattezza e tecnica e dovremo sfruttare le nostre occasioni, per ora l’abbiamo fatto poco. Loro sulle palle inattive sui duelli aerei sono molto forti. Leao sta procedendo bene speriamo di averlo per il Napoli, dovremmo valutare. Maignan è apposto e sereno, martedì con il Lecce ci sarà“.

Sul centrocampo: “Non è questione di sbilanciamento, ora o fra due mesi, quando magari giocheremo diversamente. Dipende dai momenti, la squadra durante la partita deve sapere che si può giocare in modi diversi. Fofana deve fare più gol, ma resta un grande giocatore. Dobbiamo dimenticarci delle vittorie e pensare a quello che dobbiamo fare. Tra domani, Lecce, Napoli e Juventus domani è la gara più importante“.

Sui gol: “A fine stagione di solito un tot li devono aver fatti, sia gli attaccanti che i centrocampisti che i difensori, abbiamo tanti giocatori con gol nelle gambe, Leao, Pulisic, Loftus, Nkunku.. tutti possono darci una mano“.

Sul VAR e gli errori arbitrali: “Non so su cosa devono migliorare, il VAR ha diminuito gli errori. Il VAR in tante situazioni è soggettivo, gli errori ci sono ci sono stati e ci saranno ancora, quando una decisione è soggettiva è normale che si possa sbagliare. Sul fuorigioco che porta ad un corner secondo me il VAR dovrebbe intervenire, il Parma così ha subito 2 gol. Il VAR deve diventare più oggettivo possibile”

Su Gimenez: “Prima me lo sono scordato, faccio mea culpa, lui ha sempre segnato deve stare sereno perché tornerà a fare gol“.

Su Pulisic, Maignan e Leao: “Leao sta procedendo bene, speriamo di averlo con il Napoli, con il Lecce di sicuro no. Pulisic è entrato bene con il Bologna, domani deciderò se farlo partire dal 1′ o se portarlo in panchina. Martedì abbiamo un’altra gara importante. I cambi danno spesso un apporto importante come Ricci con il Bologna“.

Ancora Allegri

Sullo sfogo nel finale con il Bologna e sul clima ottimista: “Non c’è bisogno di avvertire il gruppo, è un gruppo serio. Dobbiamo dare continuità ai risultati, domani arriveremo nella condizione giusta. La giacca me la sono tolto con cautela perché non volevo strapparla. Ho sbagliato perché domani non sarò in panchina“.

Sui cambi e Ricci: “Samuele da quando è arrivato è in crescita, fisica, tecnica, mentale, si fa trovare pronto, è affidabile, ed è importante avere giocatori come lui“.

Sul post Cremonese e i gol non subiti, su cosa migliorare: “Innanzitutto abbiamo 10 giocatori nuovi e non sono pochi, su 19. Più si conoscono più faremo meglio. Con il Bologna ci sono stati momenti dove abbiamo sbagliato scelte, sono cose che vanno migliorate. Dobbiamo pensare che come squadra tutto non è sistemato a livello difensivo, se lavoriamo male permettiamo agli avversari di essere pericolosi“.

Se la gara dalla tribuna può aiutare l’allenatore: “Domani lo provo, speriamo bene“.

Alla domanda del nostro Francesco Letizia sul capitano domani e le gerarchie viste le assenze di Maignan e Leao: “99% sarà Gabbia domani il capitano, così avete scoperto uno che gioca titolare“.

Su cosa pensa della sua squadra: “Un dettaglio deve uscire facilmente, credo che le esultanze della squadra ai gol con Lecce e Bologna sia chiara, si è data la sensazione di una squadra che ha l’obiettivo ben chiaro“.

Sulla scorsa stagione e ora: “Bisogna essere per i giocatori. Io cerco di fare meno danni possibili, bisogna tenere profilo basso. Non bisogna deprimersi. Domani abbiamo una gara importante che va vinta. Domani bisogna vincere deve essere la normalità. L’eccezione deve essere la sconfitta. Non ci deve essere up and down. Dobbiamo arrivare in fondo, ci mancano 35 gare per l’obiettivo. Bisogna fare un tot di punti e piano piano vanno fatti”.

Su Modric: “Modric è un pallone d’oro non c’è bisogno di dire di più. E’ un piacere vederlo allenare. E’ un ragazzo un uomo che con grande disponibilità si mette a disponibilità del gruppo“.

Su Saelemaekers: “Lui è un giocatore importante, può diventare molto forte, non solo per la giocata con il Bologna ma per quello che ha fatto in tutta la gara“.

Sul cambio modulo con il Bologna: “Sia Saelemaekers, che Tomori che Estupinan hanno giocato bene da ammoniti senza cadere nella tentazione del secondo giallo. E’ un grande passo in avanti“.

Su Pulisic e l’ultima mezz’ora: “Cristian è stato fermo per un problema alla caviglia, è forte, può giocare 30, 60, 90 minuti“.

Come sei riuscito a migliorare la qualità difensiva: “Siamo a poche partite dall’inizio: bisogna rimanere coi piedi per terra. Questo è un ambiente esplosivo, quindi io cerco di scansare le bombe se no è un problema. La normalità del Milan è vincere le partite, perderle deve essere l’eccezione. Mancano 85 punti per arrivare in cima. Vedere questo spirito in squadra è molto importante. Ripeto: domani è una delle quattro partite più importanti del campionato“.