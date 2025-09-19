SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Saudi Pro League, pari folle tra Al Ahli e Al-Hilal: 3-3, in gol anche Theo Hernandez

Saudi Pro League, pari folle tra Al Ahli e Al-Hilal: 3-3, in gol anche Theo Hernandez

di

Pareggio a dir poco scoppiettante in Saudi Pro League tra Al Ahli e Al-Hilal. La formazione di Simone Inzaghi si fa rimontare tre reti, dopo esser andata avanti con i gol di Theo Hernandez e la doppietta di Malcom. Nel secondo tempo, dopo la mezz’ora di gioco, l’Al Ahli accorcia le distanze con Toney (78′), che segna anche il 2-3 al minuto 87. Al 91′ ci pensa l’ex Atalanta Demiral a siglare il definitivo 3-3.

Pallone in rete
Sportitalia.it (Pixabay Foto)

Con questo risultato, entrambe le formazioni restano a quota 5 punti dopo tre giornate di campionato.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×