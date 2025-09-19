Saudi Pro League, pari folle tra Al Ahli e Al-Hilal: 3-3, in gol anche Theo Hernandez

Pareggio a dir poco scoppiettante in Saudi Pro League tra Al Ahli e Al-Hilal. La formazione di Simone Inzaghi si fa rimontare tre reti, dopo esser andata avanti con i gol di Theo Hernandez e la doppietta di Malcom. Nel secondo tempo, dopo la mezz’ora di gioco, l’Al Ahli accorcia le distanze con Toney (78′), che segna anche il 2-3 al minuto 87. Al 91′ ci pensa l’ex Atalanta Demiral a siglare il definitivo 3-3.
Con questo risultato, entrambe le formazioni restano a quota 5 punti dopo tre giornate di campionato.