Schumacher, speranze finite: la triste conferma di Briatore

Anche Flavio Briatore ha smesso di credere in un miracolo: per Schumacher, finisce qui, salvo un vero intervento divino.

Il suo volto è uno dei più riconoscibili del mondo dello sport del duemila in assoluto, non soltanto nel campo della Formula Uno o del Motorsport. Michael Schumacher, pilota ex Benetton e Ferrari e per un breve periodo di tempo anche Mercedes è uno di quegli atleti che i fortunati ad assistere ai suoi trionfi probabilmente non scorderanno mai.

Dopo un primo ritiro nel 2006 che curiosamente ha anche coinciso con la fase calante di Ferrari interrotta solo da un certo Kimi Raikkonen il pilota è tornato a correre con i tedeschi prima di abbandonare del tutto il mondo delle corse all’età di 41 anni nel 2012, lasciando un vuoto forse mai davvero colmato dai pur talentuosi piloti che sono venuti dopo di lui.

L’atleta teutonico avrebbe voluto passare sicuramente il testimone a qualcuno, come si dice che Joachen Mass, scomparso quest’anno, fece con lui. Un candidato perfetto c’era: suo figlio Mick che ha già corso in Formula Uno con risultati non proprio eccezionali. Ora però, le speranze sembrano essersi spente una volta per tutte.

Niente da fare per Schumacher

Il giovane Mick ha visto sfumare la possibilità di correre con Cadillac il prossimo anno dopo un tira e molla durato mesi, in cui il pilota tedesco “figlio d’arte” diceva di aver anche trovato un interesse importante da parte dei dirigenti del team. Peccato che questi poi abbiano scelto Sergio Perez e Valterri Bottas con cui, per ammissione del finlandese, sarebbero stati in contatto per ben due anni.

Una bella batosta a cui si aggiunge il colpo di grazia ricevuto da Flavio Briatore ed Alpine per cui alcuni giornalisti ipotizzavano che il rampollo di casa Schumacher avrebbe potuto correre. Del resto, non è che Frank Colapinto abbia impressionato più di tanto. Ma al silenzio stampa che Briatore aveva tenuto fino a questo momento sulla questione, è seguita finalmente una secca smentita.

All’ennesima domanda su un futuro di Schumacher in Formula Uno con la casacca di Alpine il manager ha risposto piccato: “Non è nella nostra lista” lasciando intendere due cose: che abbia un nome già caldo per sostituire Colapinto, se questo dovesse andarsene a fine anno e che la carriera di Schumi potrà proseguire solo nel campionato WEC nei prossimi anni. Una bella batosta, per tutta la famiglia del pilota.