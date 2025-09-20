Antonelli asfaltato, parole pesantissime: F1 stravolta

La situazione per Kimi Antonelli si sta complicando in Formula Uno e nel contesto della classifica piloti. Mercedes pretende ora dei risultati.

Come tanti altri sport in cui l’età media in cui un atleta inizia a performare ai massimi livelli si è abbassata drasticamente, anche la Formula Uno è diventata ormai una disciplina sportiva in cui a 20 anni, un pilota è già titolare in un team. Poi, alcuni sono più precoci di altri. Tuttavia, in un mondo simile, è chiaro che per i “rookie” il tempo per adattarsi alla massima serie sportiva delle corse mondiali è sempre di meno.

Piloti come Yuki Tsunoda e Kimi Antonelli, entrambi molto giovani – addirittura Antonelli non è nemmeno ventenne – hanno toccato con mano in questa stagione come un distacco di punti importante con un compagno di squadra più abile ed esperto possa diventare un problema, per la scuderia. Questo perché nella Classifica dei Costruttori si contano anche i punti fatti dai singoli piloti di una squadra.

Antonelli in particolare, dopo un ottimo podio ottenuto a Montreal che aveva fatto ben sperare per la stagione, è incappato in qualche peccato di inesperienza, restando coinvolto in un paio di contatti in pista che hanno messo in dubbio la sua tenuta mentale per correre in un team così importante. Mercedes stessa sembra pronta alla ramanzina o, alla peggio, a cercare qualcun altro.

Mercedes vuole risultati. Antonelli nell’occhio del ciclone

Il nono posto ottenuto da Antonelli in Italia non può essere considerato un buon risultato. Non per Toto Wolff che, forte di una squadra che si è rivelata molto competitiva, forse anche più di Ferrari a parità di aspettative, vuole che il prossimo appuntamento iridato porti il pilota italiano a farsi delle domande e trovare delle risposte, insieme alla squadra per cui corre.

Secondo Antonelli in persona Wolff avrebbe avuto un colloquio con lui, chiedendo un week end pulito ed una gara migliore di quella italiana: “Credo che il riferimento di Toto sia più sulla gara che sulla Qualifica perché le Qualifiche sono andate piuttosto bene infatti spero di ritrovare a Baku l’incisività in Qualifica che ho avuto a Monza”, le parole di Kimi riguardo il prossimo appuntamento che si pone come una vera sfida per il driver italiano.

Infatti, la pista di Baku in Azerbaijan dove la Formula Uno correrà questo week end non è per niente semplice. Si tratta di un impegno molto difficile, specie per un pilota “alle prime armi” come Antonelli che avrà bisogno di tutto il suo talento per centrare l’obiettivo: “Punto ad un week end pulito“, dice il rookie italiano. Ora, non si può più sbagliare, Wolff vuole dei risultati concreti.