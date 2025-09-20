SI HD

Atalanta, i convocati per la sfida contro il Torino: la nota della Dea

L’Atalanta si prepara alla sfida di domani contro il Torino. Sono 21 i calciatori convocati da mister Ivan Jurić per Torino-Atalanta, gara della 4ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma domenica 21 settembre alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino:

– Ahanor Honest (69)

– Bellanova Raoul (16)

– Bernasconi Lorenzo (47)

– Brescianini Marco (44)

– Carnesecchi Marco (29)

– de Roon Marten (15)

– Djimsiti Berat (19)

– Hien Isak (4)

– Kossounou Odilon (3)

– Krstović Nikola (90)

– Lookman Ademola (11)

– Maldini Daniel (70)

– Musah Yunus (6)

– Obrić Relja (40)

– Pašalić Mario (8)

– Rossi Francesco (31)

– Samardžić Lazar (10)

– Sportiello Marco (57)

– Sulemana Kamaldeen (7)

– Zalewski Nicola (59)

– Zappacosta Davide (77)

