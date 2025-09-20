Bagnaia, Dall’Igna gli dà il colpo di grazia: Ducati senza cuore

Francesco Bagnaia non sta passando un momento particolarmente felice, con la sua stagione che non sembra progredire mai.

Francesco Bagnaia sta passando un momento davvero difficile e complicato. Mai nella sua carriera, se non forse agli albori, il tre volte campione del mondo era andato così tanto in crisi.

Ciò che sorprende maggiormente è i lfatto che ha incontrato queste difficoltà dopo una stagione conclusa con la bellezza di 11 vittorie nelle gare lunghe, numeri che lo hanno messo statisticamente parlando certamente al livello dei più grandi piloti di motociclismo della storia.

Tuttavia, pensare a ciò che non sta andando chiaramente non risolve neanche il benché minimo e superfluo problema, quindi il numero 63 della Ducati e il suo team stanno cercando di risovlere la situazione che è venuta a crearsi fin dall’inizio di questa difficile stagione. In tal senso, Luigi Dall’Igna ha espresso un’opinione molto chiara.

Bagnaia, crisi non lontana: cosa ha detto Dall’Igna

In seguito al GP di Misano, vinto da Marc Marquez dopo una volata emozionante e all’ultimo sangue con Marco bezzecchi, e soprattutto ai test effettuati sulla medesima pista, Luigi Dall’Igna ha voluto dare la propria opinione in riferimento a Francesco Bagnaia. Specialmente riguardo ai progressi fatti per il pilota italiano tre volte campione del mondo, che quest’anno come detto si sta trovano effettivamente in enorme difficoltà.

Secondo Dall’Igna, “i test sono stati importanti per provare alcune soluzioni alternative. Ma certamente, ammettiamolo, un giorno non è davvero sufficiente per risolvere una situazione così delicata. Dobbiamo mantenere la lucidità e la fiducia”. L’opinione di Dall’Igna è molto chiara a riguardo: non basta un test positivo per ribaltare tutti quanti i problemi. Specialmente perché non stiamo parlando e facendo riferimento alla prima giornata buona di test effettuati quest’anno da parte di Bagnaia. Se dopo un buon test si torna alla situazione di partenza vista in molte qualifiche e gare nel 2025, beh, è chiaro che il lavoro da fare per risolvere qualsiasi situazione riguardi il box del numero 63 ex Pramac è ancora tantissimo.

Vedremo nei prossimi appuntamenti del mondiale se effettivamente qualcosa sarà finalmente cambiato, e il tre volte campione del mondo sarà davvero tornato a fare la differenza come era riuscito egregiamente nelle scorse stagioni. Di sicuro le possibilità di concludere al meglio il campionato, malgrado le difficoltà, ci sono tutte. Magari non si risolveranno tutti quanti i problemi, ma una buona fetta disoluzioni è ancora possibile trovarle da qui a fine anno.