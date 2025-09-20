Bologna-Genoa, il commento di Italiano e Vieira: la rabbia del Grifone, “Gli arbitri devono fare chiarezza”

Al termine di Bologna-Genoa, gli allenatori Vincenzo Italiano e Patrick Vieira hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa.

Italiano – “Vittoria? Nasce dall’aver studiato bene l’avversario: sapevamo che era aggressivo e ti faceva giocare male. Abbiamo mostrato grande carattere mostrando le doti dell’anno scorso quando riuscivamo a ribaltare molte partite. Aggiungiamo un altro mattoncino di crescita, ora dobbiamo iniziare a mettere dentro meccanismi e concetti ai ragazzi nuovi, oltre a velocizzare il ritmo. Ci tenevamo a mostrare una reazione dopo la sconfitta di Milano. Sono contento per De Silvestri, Dominguez e Bernardeschi: strategicamente ho ottenuto quello che volevo, ossia mettere minuti nelle gambe di tutti”.

Vieira – “Credo che questo episodio non si può controllare. Credo che oggi siamo stati alla pari con una squadra fortissima: siamo stati organizzati e determinati e questo per me è quanto di positivo salvo oggi. Il nostro obiettivo è sempre quello di migliorarsi e fare passi in avanti. Oggi Colombo ha fatto un grande lavoro sui centrali difensivi, Ekuban è entrato bene. Ho visto diverse cose positive, ora dobbiamo migliorare alcuni dettagli ma abbiamo dimostrato attraverso la prestazione di essere sulla strada giusta. Peccato non abbiamo raccolto punti. Cartellino rosso? Ho toccato la parte sensibile dell’arbitro, per quello si è sentito offeso, ma non ho mancato di rispetto. Loro devono capire che fa parte del gioco perché ci sono delle emozioni in ballo, ma se ho sbagliato chiedo scusa”.