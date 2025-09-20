Che bel Milan! Dominio rossonero a Udine: tris di qualità e terza vittoria consecutiva

Che bel Milan! I rossoneri dominano a Udine e vincono una partita (3-0) giocata con grande qualità e su ritmi davvero elevati. Dopo una clamorosa chance sprecata da Gimenez, che ha sparato addosso a Sava col mancino, il Milan ha avuto la possibilità di sbloccarla. Una possibilità creata con il gioco dinamico ed estroso tra le linee: Pulisic recupera una corta respinta di Ehizibué, serve Estupinian che mette un cross velenoso, doppia carambola e lo statunitense ribadisce in rete il tap-in.

Dominio rossonero a Udine

A inizio ripresa è sempre lo statunitense a rendersi protagonista in positivo: ruba palla in area avversaria, Fofana segue l’azione e sigla il raddoppio con un destro secco rasoterra. Rossoneri scatenati e arriva anche il tris: l’azione parte da una manovra difensiva, con Saelemaekers che strappa e serve Pulisic, il cui tiro potente sorprende Sava sul primo palo.

Modric domina nella gestione del possesso in mezzo al campo, le esecuzioni sono affidate al croato, coadiuvato da un ottimo Rabiot, effervescente in entrambe le fasi. L’Udinese fa davvero tanta fatica a costruire gioco e il Diavolo naviga con disinvoltura nelle praterie concesse dai friulani dopo il terzo gol dei rossoneri. Che continuano a macinare in fase offensiva, andando più volte vicino al poker con Rabiot, Saelemaekers e Loftus-Cheek.

Nel finale esordio per Athekame e standing ovation per Modric, autore di una partita semplicemente strepitosa in cabona di comando.

Terzo acuto di fila per il Diavolo che si rilancia alla grande (mantenendo la porta inviolata), dimenticando l’esordio in campionato con la Cremonese. La fisionomia allegriana inizia a prendere forma e sostanza. E ora due test molto probanti: Napoli e Juve. Che avranno senz’altro preso appunti dopo questa serata.



Le parole di Rabiot nel pre-gara

“Se mi sto trovando bene? Sì, ho fatto una settimana buona, una partita buona, ma non sono ancora al 100% perché non avevo giocato per un mese prima di domenica scorsa. Devo ancora lavorare, allenarmi con la squadra, ma mi sento bene anche di testa e sono pronto per stasera” (Sky).