Il Bologna risorge nel finale: Castro e Orsolini su rigore ribaltano il Genoa

Accade tutto nel secondo tempo tra Bologna e Genoa allo stadio Dall’Ara primo dei tre match del sabato di Serie A. Dopo una prima frazione di gioco ancora ferma sullo 0-0 e nel secondo tempo che le due formazioni rossoblù alzano l’asticella.
Parte meglio il Grifone che al minuto 64 sblocca la contesa: super gol di Ellertsson, che ben servito da Malinovskyi dopo un triangolo con Ekuban, entra in area e supera Skorupski.
Dopo una super parata di Leali, al minuto 75′ il portiere dei liguri si deve arrendere a Santiago Castro: azione personale di Cambiaghi che supera Norton-Cuffy e la mette dentro per l’argentino che buca il portiere del Genoa sul secondo palo.
All’ultimo minuto di rigore, ingenuità in area del Grifone: tocco di mano di Valentin Carboni. Dopo l’ausilio al VAR, il direttore di gara opta per il penalty, trasformato dal solito Riccardo Orsolini che regala tre punti pesantissimi ai padroni di casa.