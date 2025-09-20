Juve, Tudor duro: “Mai viste due decisioni così. Prendiamo questo punto!”

Igor Tudor, allenatore della Juventus, dopo il pari di Verona ai microfoni di Dazn. “Oggi avrei voluto che la squadra avesse più energia. Qui è totalmente diverso, si gioca ogni sette giorni, 3 partite in 7 giorni come abbiamo fatto noi, è totalmente un calcio diverso. E poi oggi vorrei avere un altro arbitro, quello sì. Queste cose vorrei vedere. Sono d’accordo, non abbiamo fatto una delle miglior partite, alla fine prendiamo questo punto perché non si può neanche vincere sempre”.

Arbitraggio? “C’è il rigore dato che è una roba vergognosa, come può… uno non vede la palla, cosa deve fare? Non esistono questi rigori qua. Lo possono dare solo quelli che non hanno mai giocato a calcio. Questa è una regola vergognosa. Poi il rosso su Gatti, io ero davanti, l’ho visto io. Non ha caricato… uno deve caricare così…. Mai viste due decisioni così”.