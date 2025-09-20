Milan, Landucci soddisfatto: “Partita straordinaria, il gruppo è sano”. Poi parla di Leao e del lavoro sulla difesa

Nel post-partita di Udine, ha commentato il successo convincente del Milan il vice-allenatore di Allegri, Marco Landucci: “Non so se la squadra stia prendendo le sembianze di Allegri, ma oggi i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria dal punto di vista dell’aiutarsi, del lottare su ogni palla e poi abbiamo giocato bene tecnicamente. Avevamo un po’ paura dell’approccio, ma lo abbiamo avuto molto buono ed è stata fatta una grande partita”, ha detto a Sky Sport.

Qual è il vostro focus?

“Ogni partita dobbiamo giocare al massimo, partita dopo partita. La prossima ho sentito dire che abbiamo il Napoli, ma no, abbiamo il Lecce martedì in Coppa Italia. Ora si festeggia fino a mezzanotte, mezzanotte e mezzo e poi in settimana avremo un’altra gara importante perché è un passaggio di turno e per noi è molto importante”.

Ci faccia la distribuzione dei meriti per questa crescita dopo il ko contro la Cremonese.

“Abbiamo trovato un gruppo sano, che ha voglia di lavorare. Si sono messi subito a disposizione e questi sono i frutti del lavoro, lo facciamo seriamente. Non ho mai visto un gruppo che non si lamenta di niente, abbiamo fatto anche trasferte lontane e disagiate, ma nessuno si è mai lamentato. Chiaramente l’arrivo di Rabiot e di altri giocatori importanti ci dà una mano, ma voglio rimarcare lo spirito, non hanno mollato niente e il gruppo è migliorato per questo. Si sono resi conto degli errori fatti contro la Cremonese, dove non abbiamo giocato un brutto match, ma i dettagli fanno la differenza, il calcio è questo. Quando hai la palla devi cercare di far gol, quando non ce l’hai di difendere e tutti lo hanno fatto in maniera importante”.

Il lavoro sulla fase difensiva

Avete fatto un lavoro specifico sulla fase difensiva?

“Abbiamo lavorato su tutto perché abbiamo visto i dati. In 2 anni avevano preso troppi gol e se vuoi arrivare in alto… Sapevamo che dovevamo lavorare su quel reparto lì, ma lo abbiamo fatto anche sui singoli. Questi ragazzi si mettono a disposizione, il merito è solo loro. Noi, come dice il mio allenatore, cerchiamo di fare meno danni possibili”.

Vuole dire ancora qualcosa?

“Sì. Sentivo parlare molto di Leao, invece lo abbiamo trovato come un professionista esemplare, presto sarà con noi e ne siamo contenti”.