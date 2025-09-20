Orban risponde a Conceicao: tra Verona e Juventus finisce 1-1

Accade tutto nel primo tempo tra Verona e Juventus allo stadio Bentegodi, secondi dei tre match del sabato di Serie A. Dopo una prima frazione di gioco ricca di emozioni e di colpi di scena, i padroni di casa hanno alzato l’asticella mettendo in difficoltà la retroguardia bianconera.

Parte meglio la Juventus che al minuto 19 sblocca la contesa: super gol di Conceicao, che ben servito da Thuram dopo aver messo a sedere due calciatori avversari calcia rasoterra sul secondo palo battendo Montipò.

Al minuto 45′ arriva la svolta: sugli sviluppi da rimessa laterale, tocco di braccio di Joao Mario in area di rigore juventina con l’arbitro Rapuano richiamato al VAR. Penalty per i padroni di casa, con Orban che batte Di Gregorio nonostante il portiere bianconero abbia intuito.

Proteste bianconere allo scadere del primo tempo con una gomitata evidente di Orban ai danni di Gatti sanzionata soltanto con un giallo, con l’attaccante del Verona che non ha mai guardato il pallone. Nella ripresa i gialloblù sfiorano più volte il vantaggio con il gol di Serdar annullato al 69′ per posizione di fuorigioco.