Udinese-Milan, le scelte ufficiali dei due allenatori

Udinese e Milan si sfidano questa sera. Diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali: Allegri conferma la squadra, tranne l’infortunato Maignan, che ha battuto il Bologna. In avanti Gimenez e Pulisic.

Le formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Karlstrom, Zarraga; Atta; Davis, Bravo. Allenatore: Kosta Runjaic.

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri

