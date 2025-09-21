Bagnaia mollato, terremoto in casa Ducati: l’annuncio è arrivato

Si avvicina sempre di più il momento in cui Bagnaia potrebbe essere obbligato a lasciare il team Ducati Lenovo: a volere il suo trono, un forte pilota.

La stagione di “Pecco” condotta quest’anno, ben lontana dagli standard a cui ci ha abituato, è un vero e proprio pericolo per il futuro del campione italiano. La MotoGP è infatti famosa per essere un mondo spietato, non proprio incentrato sulla lealtà dei team agli atleti. Con i milioni che circolano e le aspettative dei tifosi, non è raro che un atleta venga semplicemente messo alla porta in favore di uno più performante.

Tante volte nel corso dell’anno si è parlato di un possibile addio di Francesco Bagnaia a Ducati Lenovo, viziato dal fatto che vivendo all’ombra di Marc Marquez, l’atleta italiano potrebbe stufarsi e decidere di provare a mettere a frutto il suo talento su un’altra moto. Questo anche alla luce della questione del mancato adattamento della GP24 con cui Pecco non ha mai davvero trovato un’intesa anche minima.

L’opzione che possa essere invece Ducati stessa a mettere alla porta Bagnaia, per quanto attualmente non confermata né accarezzata dal team di Tardozzi e Dall’Igna, non si può del tutto escludere. Infatti, c’è un atleta che ha sfoggiato una grande capacità di giocarsi il tutto per tutto anche a stagione praticamente chiusa e che reputerebbe “un onore” correre su una Ducati Lenovo originale.

La coppia dei Marquez

Alex Marquez, attualmente in forze a Ducati Gresini, è solo di quattro anni più giovane del fratello Marc ma ha dimostrato ampiamente il suo enorme talento, specie quando si trova per le mani una moto competitiva. Il suo secondo posto, la vittoria in Catalogna ed il terzo posto in Italia lo rendono uno degli atleti migliori nonché l’unico che, sulla carta, potrebbe portarsi a casa il titolo se il fratello facesse uno scivolone.

Ma voi immaginate un team Ducati Lenovo con due piloti dalla famiglia Marquez? Ad Alex, non dispiacerebbe. Il pilota a cui sono arrivati i complimenti di Tardozzi che ha promesso un “premio” per lui sotto forma di un upgrade tecnico per la sua motocicletta ha detto: “È un onore poter correre con una moto ufficiale nel team Gresini. Credo che questa sia una ricompensa per tutti, per me e per tutta la squadra. È un passo in più verso i nostri sogni e per fare ancora meglio”.

Questo in riferimento al fatto che il pilota riceverà una Ducati Desmosedici Full Factory per il prossimo anno, che dovrebbe correre sempre con Gresini salvo sorprese. Certo, se le sue prestazioni rimangono queste anche il prossimo anno e quelle di Bagnaia non migliorano, possiamo davvero iniziare a vedere uno scenario in cui Alex corre assieme al fratello nel team titolare.