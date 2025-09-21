“Come Schumacher”, Ferrari-Verstappen: cosa sta succedendo

Tra la Ferrari e Max Verstappen sembra esserci stato sempre una sorta di conflitto, ma negli ultimi tempi le cose sono cambiate.

Michael Schumache rè un pilota che ha fatto la storia della Formula Uno e della Ferrari. Dei suoi successi hanno sempre parlato in tantissimi, e anche se non corre più da molti anni è ancora oggi ricordato per il suo incredibile palmares nonché considerato uno dei più grandi talenti di tutti i tempi.

In questo momento, all’interno della classe regina del motorsport, ci sono anche altri piloti che vanno considerati in un certo modo. Parliamo di Max Verstappen, per esempio, che viene paragonato a Schumacher da tempo e che è ampiamente ritenuto il pilota più forte al mondo.

In molti si chiedono se un giorno sbarcherà in Ferrari per fare rialzare un team che, al momento, non sale sul tetto del mondo da 17 anni. Staremo a vedere, anche se chiaramente niente è impossibile: lo dimostra la trattativa che ha portato Lewis Hamilton in rosso.

Schumacher e Verstappen e la possibilità Ferrari: i dettagli

Come abbiamo detto nelle righe precedenti, Michael Schumacher e Max Verstappen sono considerati due fuoriclasse straordinari, con l’uno che ricorda fortemente l’altro. Entrambi velocissimi in qualifica e feroci in gara, bravi nel sorpasso e nella difesa di una posizione. Entrambi sono anche personalità molto carismatiche e veri e propri riferimenti della propria generazione in F1, ma anche di quella successiva.

Insomma, molti punti in comune per il sette e il quattro volte campione del mondo, che anche secondo Eddie Irvine – compagno di squadra di Schumacher in Ferrari – rivelano assolutamente un paragone davvero molto azzeccato. Secondo l’ex pilota, “Michael era considerato di un altro pianeta, così come oggi lo è Max. Se Verstappen decidesse di approdare in Ferrari, porterebbe con sé un intero sistema, esattamente come accadde con Schumacher ai suoi tempi”.

Chissà se quest’analogia che va oltre a passato e presente potrebbe ripetersi in Ferrari. Verstappen non ha mai escluso la possibilità di trasferirsi a Maranello, ma come precisato a Monza soltanto nel caso in cui ci fosse la possibilità di vincere gare e campionati. Al contrario di quello che sta vivendo Lewis Hamilton, alla guida di una vettura tutt’altro che competitiva e capace di lottare per il mondiale nel 2025. In ogni caso, in riferimento al futuro, vedremo quali saranno le scelte del campione della Red Bull. Il 2026, in questo senso, può essere davvero decisivo.