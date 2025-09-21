SI HD

Como, Fabregas: “Iniziato male, poi abbiamo giocato alla grande per 60 minuti”

Il tecnico del Como Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di SkySport nel post partita di Fiorentina-Como 1-2. Queste le sue parole: “Mi è piaciuta la squadra da dopo il 30′. Abbiamo iniziato male con il gol subito e non abbiamo gestito bene le prime palle. C’è stato un po’ di nervosismo. Poi ci siamo rimessi a posto e dopo il 30′ abbiamo fatto una gara completa. Dobbiamo continuare così“.

Che margini di miglioramento ha Addai: Merito della società, anche mio e soprattutto dei ragazzi. Noi crediamo in questo tipo di giocatori. Ha qualità e oggi ci ha fatto vincere. Poi deve imparare tanto come nell’ultima azione della gara che doveva portare il pallone verso la bandierina e invece ha provato ad andare a fare il terzo gol“.

Come sceglie i centrocampisti: Dipende dalla struttura dell’avversario. A volte dominiamo di più, a volte c’è bisogno di stabilità perché gli avversari giocano più diretti. C’è da dire che l’anno scorso Sergi e Perrone hanno fatto benissimo insieme poi non hanno più giocato tanto per infortuni vari. Comunque dipende tanto dall’avversario“.

Sui cambi: Sempre c’è un piano B e poi a volte anche C. Siamo preparati tutti per giocare ogni tipo di partita diversa. Il calcio moderno va verso i giocatori che riescano a saltare l’uomo nel duello perché in Italia ci sono tanti duelli con tutte le squadre che ti pressano uomo su uomo“.

