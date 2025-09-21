Cremonese-Parma e Torino-Atalanta: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali dei due match delle 15: allo Zini, la Cremonese ospita il Parma, all’Olimpico l’Atalanta va a far visita al Torino.
CREMONESE-PARMA
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.
TORINO-ATALANTA
Torino (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Ilic, Biraghi; Vlasic, Aboukhlal; Simeone.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic.