Fiorentina-Como, Pioli cambia tutto: esclusioni eccellenti e nuovo modulo

La Fiorentina scende in campo alle ore 18 all’Artemio Franchi per la sfida contro il Como valida per la quarta giornata di Serie A. Stefano Pioli cerca la prima vittoria dal suo ritorno in Italia e lo farà con una formazione completamente rivisitata rispetto all’inizio di stagione. Il tecnico viola infatti stravolge l’impianto tattico e vara una difesa a 4 per affrontare il Como. Niente titolarità per Gudmundsson e Dzeko, in panchina anche Fagioli e Comuzzo. Prima da titolari per Lamptey e Nicolussi Caviglia. Nuova chance per Piccoli dopo la gara di Torino quando non aveva brillato. Con Ramon squalificato Fabregas sceglie D.Carlos vicino a Kempf. In panchina Rodriguez. Gioca Valle alto a sx.

Fiorentina-Como, i due 11

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, L.Ranieri, Gosens; Lamptey, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini; Kean, Piccoli. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Fortini, Parisi, Marí, Viti, Sohm, Ndour, Richardson, Gudmundsson, Fagioli, Sabiri, Dzeko.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, D.Carlos, Kempf, Smolcic; Perrone, Sergi Roberto; Kuhn, Paz, Valle; Morata. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Cavlina, Vigorito, Goldaniga, Moreno, Baturina, Jack, Smolcic, Caqueret, Engelhardt, Da Cunha, Douvikas, Addai, Posch, Rodriguez.