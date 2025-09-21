Fiorentina, ora è crisi: il Como sbanca 1-2 il Franchi e vola in classifica

Cade in rimonta 1-2 contro il Como la Fiorentina di Stefano Pioli. Dura solo 45 minuti la partita dei gigliati che spariscono del campo nella ripresa aprendo spazi agli ospiti che banchettano e tornano a casa con i 3 punti ampiamente meritati. A decidere la gara l’inutile rete di Mandragora nel primo tempo e i gol nella ripresa di Kempf e Addai.

Le ufficiali

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, L.Ranieri, Gosens; Lamptey, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini; Kean, Piccoli. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Fortini, Parisi, Marí, Viti, Sohm, Ndour, Richardson, Gudmundsson, Fagioli, Sabiri, Dzeko.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, D.Carlos, Kempf, Smolcic; Perrone, Sergi Roberto; Kuhn, Paz, Valle; Morata. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Cavlina, Vigorito, Goldaniga, Moreno, Baturina, Jack, Smolcic, Caqueret, Engelhardt, Da Cunha, Douvikas, Addai, Posch, Rodriguez.

Mandragora la sblocca

5 minuti e la Fiorentina la sblocca con Mandragora. Calcio di punizione va Mandragora che calcia in porta e centra la barriera. Sulla ribattuta va lo stesso Mandragora che di esterno sinistro fa partire un missile che non lascia scampo a Butez. Al 11′ ancora Fiorentina pericolosa. Giocata di potenza da parte di Moise Kean che con uno strappo si lancia in porta e cerca la conclusione ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. Al 21′ ci prova il Como. Spinge Kuhn sulla sinistra che fa partire il cross al centro. Perrone di testa spedisce alto sopra la traversa. Tra il 34′ e il 38′ altri due tentativi degli ospiti, da fuori, prima con Morata poi con Nico Paz. Al 48′ prima viene concesso un rigore al Como, trasformato poi in punizione dopo intervento VAR. Sugli sviluppi della punizione segna Diego Carlos. Rete annullata per fuorigioco. Primo tempo che finisce 1-0.

Kempf-Addai, il Como si mangia la Fiorentina

Ripresa che vede solo il Como in campo. Al 66′ gli ospiti pareggiano meritatamente con Kempf. Kempf di testa non lascia scampo a De Gea sul calcio di punizione battuto da Nico Paz. Al 84′ timida reazione viola. Progressione di Sohm che fa diversi metri e calcia in porta senza, però, trovarne lo specchio. Fiorentina che crolla al 95′. Capovolgimento di fronte dei lariani con Addai che tiene palla sull’out di destra sul servizio di Nico Paz, entra in area, mette a sedere Pongracic e batte de Gea sul primo palo. Finisce 1-2, Fiorentina in crisi. Como che vola.