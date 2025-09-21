Fiorentina, Pioli punzecchia l’arbitro: “Poche volte ho visto falli come quello dell’1-1”

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa in casa per 1-2 contro il Como: “Nel secondo tempo non siamo riusciti a gestire la palla, se scavalchi sempre il centrocampo dai il pallone a loro, e contro avversari così di qualità… Le condizioni per farlo c’era ma non le abbiamo sfruttato. Sono errori che si stanno ripetendo, devo trovare soluzioni diverse. Peccato, l’approccio del primo tempo pur con qualche errore è stato giusto ma dobbiamo fare di più. Una squadra del nostro spessore deve saper gestire meglio“.

Sul momento e sull’arbitro

2 punti in 4 partite la preoccupano: “Sono molto amareggiato e triste perché so che la squadra lavora bene, ma le prestazioni non lo rispecchiano. Noi e l’ambiente speravamo in una partenza diversi, i tifosi giustamente ci hanno fischiati. Siamo all’inizio ma bisogna dare di più, è sicuramente una giornata triste ma devo pensare a trovare le soluzioni e lavorare meglio, perché questa squadra ne ha il potenziale“.

Cosa è venuto meno rispetto alla prima mezz’ora: “Per mantenere un livello di intensità tale, devi riuscire a recuperare energie con la palla, spostando in avanti il baricentro. Invece abbiamo scavalcato troppo. E se con il Napoli c’era pressing uomo su uomo, oggi no. Non è una questione fisica, ma che arrivavamo tardi sulle seconde palle. Pensavo di vincere qualche duello in più, davanti. Nei primi 30 minuti ho visto la squadra che vorrei avere costante per tutti e 90. C’è un passo piccolino in avanti. E fatemi dire che poche volte ho visto fischiare un fallo come quello su cui abbiamo preso il primo gol. Era fallo per noi… La responsabilità rimane nostra ma questi sono errori gravi“.