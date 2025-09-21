Improvviso lutto per lo sport italiano, la federazione conferma: è terribile

Ancora un grave lutto per lo sport italiano. La stessa federazione ha dovuto rilasciare la tragica notizia, nessuno poteva immaginarlo…

Nello sport italiano durante questa difficile annata abbiamo assistito a tanti lutti, momenti di grande tragicità che purtroppo ci ricordano l’umanità insita nei grandi protagonisti delle discipline sportive che si tengono nel nostro paese. Del resto, siamo tutti esseri umani, anche coloro che sfidano le leggi della fisica e la resistenza del proprio corpo per arrivare ad un obiettivo.

Dietro agli atleti che competono, c’è però sempre una squadra forte e unita che ha il compito di sostenere chi scende materialmente in campo, sul ring o in pista con un lavoro importantissimo. Dirigenti, tecnici, perfino chi cura la burocrazia della squadra o dell’atleta che deve competere garantendo che possa prendere parte ai tornei in sicurezza sono tutte figure importantissime che fanno un grande lavoro dietro le quinte.

Proprio un importante figura dirigenziale che ha portato un team italiano ad affermarsi nella sua disciplina si è purtroppo spenta in queste ore, lasciando un tragico vuoto che non si può colmare. L’unica cosa che possiamo fare ora è consegnare un suo ricordo ai posteri, parlando di ciò che ha fatto nella sua carriera di dirigente per questo sport.

La notizia del comitato è drammatica

Il Comitato Italiano Paralimpico è una importante federazione che nel nostro paese, si preoccupa di garantire l’accessibilità agli sport adattati alle tante persone che decidono di combattere con coraggio una situazione sfavorevole – fisica o psichica – lanciandosi nel mondo dello sport. Proprio questo ente ha dovuto dare una brutta notizia ai suoi membri.

Nelle ultime ore secondo il comunicato del CIP si è spento Massimo Catarinucci, importante figura dirigenziale dietro l’operaio dell’ente: Dirigente ufficiale della Polisportiva Disabili Foligno, Catarinucci ha svolto anche altri ruoli chiave nel corso della sua carriera come quello di Delegato del CIP a Perugia e Rappresentante degli Organi Territoriali provinciali Area centro, nel Consiglio Nazionale.

A ricordare Catarinucci anche il Presidente Regionale Massimo Peciarolo: “Se ne va un grande amico che ho conosciuto trent’anni fa e che per certi versi è stato uno dei miei maestri, colui che mi ha introdotto nell’esperienza paralimpica. E’ stato anche un grande uomo di sport e atleta”, il commosso ricordo in cui tutti i membri del comitato si stringono oggi.