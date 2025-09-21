SI HD

Inter, Marotta: "Josep Martinez e Pio Esposito? Guardiamo a presente e futuro"

Inter, Marotta: “Josep Martinez e Pio Esposito? Guardiamo a presente e futuro”

Prima del match di San Siro contro il Sassuolo ha parlato Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, così sulla situazione proprio dello Stadio: “Da presidente dell’Inter e da uomo di calcio assisto ad uno scenario un po’ imbarazzante. Credo che il calcio a Milano sia messo un po’ da parte, San Siro non è stato promosso per Euro 2032. Tanti politici sono stati un po’ conservativi. Inter e Milan sono delle eccellenze, hanno l’urgenza di avere un proprio stadio. Ho fiducia nel sindaco Sala”.

Su Josep Martinez e Pio Esposito: Abbiamo l’obbligo di guardare presente e futuro. Normale che alcuni giovani che abbiamo vengano impiegati. Tutto nel bene e nell’interesse dell’Inter, senza mancare di rispetto a nessuno. Sommer è un portiere e professionista di tutto rispetto e ha preso bene questo avvicendamento. Pio ha tutte le qualità, anche umane: sono ottimista per il futuro dell’Inter e della Nazionale”.

