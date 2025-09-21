Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Lautaro Martinez ancora fuori

Alle 20.45 scenderanno in campo a San Siro Inter e Sassuolo. Pio Esposito confermato titolare: sarà l’esordio per lui a San Siro, vicino a Thuram. Prima stagionale per Josep Martinez in porta, con Akanji, Acerbi e Carlos Augusto in difesa. In mediana tocca a Sucic con Calhanoglu e Barella, con Dumfries e Dimarco sulle due fasce. Grosso sceglie il trio rodato con Berardi, Pinamonti e Laurienté, in mediana Vrankx, Matic e Koné. A difesa della porta di Muric ci saranno Coulibaly, Idzes, Muharemovic e Doig.
Le ufficiali
INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 25 Akanji, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito.
A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 95 Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu.
SASSUOLO (4-3-3): 49 Muric; 25 Coulibaly, 21 Idzes, 80 Muharemovic, 3 Doig; 40 Vranckx, 18 Matic, 90 Koné; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurienté.
A disposizione: 12 Satalino, 13 Turati, 5 Cande, 7 Volpato, 9 Cheddira, 11 Boloca, 15 Pieragnolo, 19 Romagna, 20 Fadera, 24 Moro, 26 Odenthal, 35 Lipani, 42 Thorstvedt, 44 Iannoni, 77 Pierini.
Allenatore: Fabio Grosso.