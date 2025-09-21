La Roma si aggiudica il derby della Capitale: ai giallorossi basta il guizzo di Pellegrini

Dopo il ko casalingo contro il Torino, la Roma di Gian Piero Gasperini si è riscattata nel derby contro la Lazio. Decisiva una rete di capitan Pellegrini nella prima frazione di gioco.
Lazio-Roma: il racconto del match
Al minuto 38 Nuno Tavares perde un pallone sanguinoso, Rensch lo recupera, Soulé serve il numero 7 che con il piattone supera Provedel.
Nella seconda frazione di gioco, i cambi rivitalizzano una Lazio che con Dia al 54′ spreca un’occasione a tu per tu con Svilar: l’attaccante biancoceleste spara in Curva sciupando il potenziale 1-1.
Al 76′ occasionissima per i ‘padroni di casa’: Gila per Castellanos, che si gira e calcia con il destro. La palla non viene toccata da nessuno e sfiora il palo alla sinistra di Svilar. Al minuto 85 la Lazio rimane in 10 per un rosso diretto a Belahyane per un brutto fallo su Koné.
Nonostante l’inferiorità numerica la squadra di Sarri continua ad attaccare: Cataldi da fuori area ci prova al 95′ colpendo il palo esterno a Svilar battuto. Dopo il triplice fischio Guendouzi viene espulso per proteste dall’arbitro Sozza.