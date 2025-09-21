Roma, Gasperini: “Ci siamo incartati nel finale! Pellegrini? Contento per lui”

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-0 contro la Lazio: “Per fortuna ho la possibilità di vedere gli allenamenti, Pellegrini si è allenato molto bene in queste settimane e non ho avuto dubbi a schierarlo oggi perché è un ragazzo di grande qualità. Sono contento per lui, società e tifosi. Sono stato molto soddisfatto della prestazione fino alla superiorità numerica, lì abbiamo rischiato di compromettere una gara che avevamo giocato bene”.

Pellegrini? “Ha nelle corde la capacità di calciare benissimo, con tempi di inserimento di assoluto valore ma non deve essere il suo marchio di fabbrica: deve giocare da centrocampista avendo la possibilità anche di segnare. Sugli attaccanti possiamo fare meglio, facendoli crescere. Ferguson e Soulé hanno fatto una ottima gara, anche Dovbyk quando è entrato. In base alla loro crescita alzeremo il livello delle prestazioni e questo vale anche per esterni e difensori. Abbiamo bisogno di migliorare la nostra fase offensiva. Il suo recupero? Non posso parlare del pregresso, ho trovato un ragazzo maturo e un giocatore di qualità. Il cuore ce l’ha lui come un po’ tutti, non è che è ha messo di più perché è di Roma, è un giocatore forte e se diventa un atleta alza di molto il suo livello di giocatore”.

Chiosa finale: “La squadra sta bene, abbiamo avuto una difficoltà col Torino: non siamo riusciti a giocare su buoni ritmi ma venivamo da una settimana difficile. Siamo in crescita, possiamo avere alti e bassi ma voglio vedere miglioramenti di squadra e individuali come ad esempio quella di Rensch oggi. Dobbiamo migliorare questa rosa, ma sono soddisfatto di come stanno lavorando. Sono felicissimo, anche se nel finale non riuscivo a farmi sentire dai giocatori. Era una situazione troppo favorevole, invece ci siamo incartati buttando via la palla col rischio di prendere gol e forse sarebbe stato anche giusto. Sono felice per la gente, che sente tantissimo questa partita, io però devo pensare a fare meglio gli ultimi dieci minuti”.