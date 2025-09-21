Serie A, l’Atalanta sbanca 0-3 Torino: pari 0-0 tra Cremonese e Parma

Continua con il successo a Torino dell’Atalanta e il pari tra Cremonese e Parma la domenica di Serie A in attesa di Fiorentina-Como e Inter-Sassuolo e del posticipo del lunedì tra Napoli e Pisa.

Le ufficiali

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabri

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

TORINO (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Ilic, Biraghi; Vlasic, Aboukhlal; Simeone.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic.

Torino-Atalanta 0-3

Prima frazione nel segno di Krstovic e Sulemana che chiudono il match. Al 32′ vantaggio Dea con Krstovic. Arriva dal nulla il vantaggio della Dea, con Samardzic che tocca di suola e mette in mezzo per l’ex Lecce che incrocia per il vantaggio nerazzurro! Passano due minuti e Sulemana raddoppia. Palo di Samardzic, batti e ribatti, ruba il pallone Sulemana ad uno Zappacosta che era pronto a tirare e fa 0-2! Al 38′ ancora Krstovic chiude la gara. Su tre gol della Dea, tre errori in gestione del possesso della formazione di casa: verticalizzazione sbagliata di Asllani, Sulemana serve il montenegrino che ne fa due. Nella ripresa c’è spazio per il rientro in campo di Duvan Zapata nel Toro. A pochi minuti dal suo ingresso il centravanti sbaglia però il rigore del 1-3. Fallo di Kossounou con l’arbitro che richiamato al VAR assegna il penalty. Dal dischetto si presenta il colombiano che viene però impnotizzato da Carnesecchi che dopo il rigore parato a Barcola in Champions si ripete. Nel finale spazio poi al ritorno in campo in casa Atalanta per Ademola Lookman. Termina 0-3 la gara. Torna a perdere il Torino, seconda vittoria consecutiva in campionato per l’Atalanta.

Cremonese-Parma 0-0

Prima frazione senza particolari squilli. La migliore occasione ce l’ha il Parma al 10′. Primo squillo della squadra gialloblù: cross di Valeri per Pellegrino che, di testa, trova il palo con Audero battuto. Ancora ducali pericolosi al 56′. Bernabè dalla distanza cerca l’angolino sulla destra di Audero, angolo per i gialloblù. Al 85′ prima vera occasione anche per la Cremonese. Moumbagna va vicino al gol, Baschirotto fa il difensore in area e favorisce gli avversari. Al 90′ ci prova poi il Mudo Vazquez che con un pallonetto impegna Suzuki che mette in corner. Termina 0-0 il match. Cremonese ancora imbattuta dopo le prime 4 giornate.