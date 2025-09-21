Valentino Rossi torna in MotoGP: le immagini fanno il giro del mondo

Valentino Rossi nelle ultime ore ha lasciato veramente a bocca aperta tutti quanti per quello che è un ritorno straordinario.

Valentino Rossi si è ritirato nel 2021 dalla MotoGP. Lo ha fatto dopo una carriera favolosa, straordinaria, piena di soddisfazioni e successi, tantissimi successi e una soddisfazione dietro l’altra che rendono il campione italiano uno dei più grandi motociclisti di tutti i tempi, se non addirittura il migliore in assoluto.

Chiaramente, il momento di dire addio alle due ruote sarebbe dovuto arrivare prima o poi anche per il Dottore, e ha deciso di farlo al termine di una carriera che verrà ricordata ancora per tantissimi anni.

Parlando di Rossi, comunque, proprio in virtù di una carriera spettacolare è stato notato per un clamoroso e inaspettato ritorno in MotoGP. Per quanto possa effettivamente sembrare incredibile, è quello che è successo veramente: scopriamo qualcosa di più in questo senso.

Valentino Rossi torna in MotoGP: incredibile ma vero

Valentino Rossi si è ritirato dalla MotoGP, questo non è cambiato, tuttavia ciò che possiamo effettivamente considerare è il fatto che è montato in sella alla nuova Yamaha V4 a Misano. Un momento veramente molto speciale, visto e considerato il fatto che il binomio tra il numero 46 e la scuderia giapponese ha portato alla conquista di quattro titoli mondiali (e due persi all’ultima gara). Numeri straordinari, che evidenziano la grandezza di una coppia davvero indimenticabile.

La nuova moto della casa dei tre diapason è stata mostrata proprio a Misano, destinata a sostituire quella dotata del propulsore a quattro cilindri in linea. Fra le altre cose, è scesa anche in pista nel week end di gara con il tester Augusto Fernandez. In seguito, Rossi ha visto da vicino la motocicletta con la quale Yamaha vuole tornare al vertice della classe regina del motomondiale, con il chiaro obiettivo di superare il difficile momento che sta da tempo affrontando in pista, considerando che non conquista un GP dal 2022.

Non solo Valentino Rossi ha visto la nuova moto da vicino, ma c’è anche salito sopra, come dimostrano le foto apparse sui social media e divenute velocemente virali. Ricordiamo che il nove volte campione del mondo sia ambasciatore della Yamaha, quindi è normale che il rapporto con la casa giapponese continui e prosegua anche dopo il ritiro del campionissimo di Tavullia. Anche dopo tutti questi anni. Per quanto il tempo passi più veloce di quanto potremmo pensare, i tanti fantastici ricordi rimangono eccome.