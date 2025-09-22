Bagnaia, piano anti Marquez insieme a Stoner: c’entra Valentino Rossi

Bagnaia sta affrontando la stagione più difficile per lui in assoluto, tuttavia potrebbe risalire grazie anche a Casey Stoner.

Francesco Bagnaia sta passando una stagione assolutamente difficile e complessa. Soltanto una vittoria per un pilota che è riuscito a conquistarne 11 nelle gare lunge nel 2024. Insomma, una inversione di tendenza davvero notevole e considerevole per un tre volte campione del mondo.

Il compagno di squadra Marc Marquez, invece, con la stessa moto è l’assoluto dominatore del campionato nonché a un passo dalla conquista del nono campionato mondiale di motociclismo della sua straordinaria carriera.

Comunque, tornando a Bagnaia, sta lavorando per ritrovare presto la competitività perduta. Un obiettivo, questo, che potrebbe essere ultimato grazie anche alla mano di una leggenda come Casey Stoner. Dopo che i due si sono visti a Misano, hanno ripetuto l’esperienza grazie anche a Valentino Rossi.

Bagnaia insieme a Stoner e Rossi per tornare competitivo: i dettagli

Insieme a Francesco Bagnaia a Misano per cercare di far ritrovare al numero 63 della Ducati ufficiale la competitivtà perduta, c’era anche Casey Stoner. L’ex fuoriclasse asutraliano e leggenda del motociclismo ha cercato di dare una mano al tre volte campione del mondo nei test sulla pista intitolata a Marco Simoncelli, dopo l’ennesima gara deludente. E adesso, grazie anche a Valentino Rossi, i due si sono incontrati di nuovo.

Dopo la visita al ranch di Tavulla dello scorso novembre, e specialmente in seguito ai consigli consegnati a Misano negli ultimi test a Bagnaia, Casey Stoner ha anche partecipato con Valentino Rossi e alcuni piloti della VR46 Driver Academy come lo stesso Bagnaia, Bezzecchi e Morbidelli a una giornata di relax e divertimento sui kart. L’account dell’academy ha ritratto i protagonisti di una giornata speciale e che unisce ancora una volta sia il Dottore che Stoner, enormi rivali in passato (si sono sfidati per il mondiale nel 2007 e nel 2008). E unisce soprattutto due grandi campioni del passato con Francesco Bagnaia.

Non dubitiamo che entrambi abbiano dato non pochi consigli al pilota più in difficoltà in assoluto in questa stagione per cercare di ritrovare un feeling andato perso da tempo in sella alla sua Ducati. Raggiungere il livello di Marc Marquez è davvero complicato, anche perché parliamo di un atleta che non ha perso praticamente mai un confronto diretto per la vittoria nell’arco di questa stagione. In ogni caso, Bagnaia deve pensare a se stesso e alla sua risalita, prima di sfidare il numero uno per eccellenza.