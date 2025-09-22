Clamoroso Lewis Hamilton, dice basta: correre è inutile

Le sue parole non faranno per niente felici i tifosi della Ferrari ma è difficile pensare che non abbia ragione.

La stagione di Lewis Hamilton in Ferrari, prima volta per il britannico in carriera in un team italiano, ha lasciato tanti interrogativi nel cuore e nella mente dei tifosi del Cavallino anche considerando che, fino ad ora, il pilota inglese non ha vinto nemmeno una gara ed è arrivato a metà classifica più spesso che no, perdendo anche qualche primato non riuscendo a centrare il podio in gare in cui lo aveva sempre fatto, in carriera.

Vari esperti hanno spiegato come il problema sia principalmente legato alla mancata intesa con la vettura, alle difficoltà di adattamento con un nuovo team e, in ultimo, alla concorrenza spietata di una McLaren davvero troppo potente ed invincibile sotto qualsiasi punto. Tuttavia, Hamilton non ha smesso di cercare soluzioni e pare abbia in programma pure una chiamata con il veterano di Ferrari Sebastian Vettel per capire se il pilota possa aiutarlo in qualche modo.

La situazione non sarà delle più rosee, quindi, ma in linea di massima, un pilota dovrebbe comunque tentare il tutto per tutto fino alla fine della stagione senza mai arrendersi. Questo è lo spirito delle corse fin da quando la Formula Uno ha iniziato la sua lunga tradizione. Eppure, stando alle parole del pilota inglese, gettare la spugna è la cosa più saggia da fare.

Hamilton: “Le ultime gare? Ininfluenti”

La Formula Uno non è come il calcio, o si vince, o si perde. Non ci sono zona Champions, accesso alla coppa UEFA o lotta per la retrocessione o la promozione e ci sono solo un pilota che arriva primo ed il secondo che è già il primo dei perdenti. Insomma, o arrivi primo o vai a casa, in poche parole. Tuttavia, di recente, Hamilton ha rilasciato dichiarazioni molto sconfortanti.

Stando a Sky Hamilton che ha già dichiarato di stare lavorando ormai già in ottica 2026, senza prestare molta attenzione a come vanno le ultime gare del 2025, avrebbe calcato ancora la mano con queste parole: “Personalmente non credo che queste ultime gare abbiano molta influenza sul prossimo anno”. In poche parole, insensato cercare risultati che probabilmente non arriveranno entro fine stagione.

Il pilota inglese sta quindi veramente pensando solo alla prossima stagione, che lo vedrà riconfermato in Ferrari assieme a Charles Leclerc ed al Team Principal Frederic Vasseur per cui il 2026 potrebbe essere l’ultimo occasione per riuscire ad impressionare i vertici di Maranello. Cosa che per ora, ovviamente, non è accaduta.