Infortunio sconvolgente, finisce in sedia a rotelle: lacrime per tutta Italia

A causa di un infortunio sconvolgente, atleta finisce in sedia a rotelle: purtroppo è tutto vero, i dettagli.

Lo sport è spettacolare. Possono accadere eventi davvero favolosi per chi vive lo sport al mille per mille da assoluto protagonista, ma anche chi agisce da spettatore. Inoltre, lo sport è capace di unire tutti quanti in una volta sola, fare stringere amicizie e regalare sensazioni semplicemente uniche.

Talvolta, però, capitano anche eventi a cui non vorremmo mai assistere e che nessuno desidererebbe mai e poi mai commentare effettivamente. Possiamo dire che sia il caso per quello che vi stiamo per raccontare.

A causa di un infortunio veramente sconvolgente, l’atleta di cui abbiamo deciso di parlare è finita in sedia a rotelle. Eventi come questo vanno al di là dello sport e dei risultati, chiaramente, quindi cerchiamo di approfondire nello specifico di chi si tratta e cosa è accaduto.

Brutto infortunio, finisce in sedia a rotelle: cosa è successo

Brutte notizie per lo sport italiano, specialmente per quanto accaduto alla 4×100 donne che è andata in scena ai mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Vittoria Fontana, prima frazionista azzurra, si è sentita tirare alla coscia sinistra nel momento esatto in cui è dovuto avvenire il passaggio a un’altra compagna. La Hooper, in effetti, è partita quasi da ferma e in grande ritardo. Ha infatti esitato, dopo aver visto la sua compagna di squadra piegata letteralmente in terra dal dolore.

E così, ha deciso di soccorrere prima la compagna, che purtroppo non è riuscita minimamente a proseguire. Per quanto riguarda la gara, l’Italia l’ha completata con un risultato davvero amaro, ben lontano dalle prime della classe. Com’è normale che sia, dato che questo spiacevole evento ha chiaramente compromesso la gara delle azzurre. Al termine dell’evento, ai microfoni di Rai Due è stato spiegato che hanno portato via Vittoria Fontana in sedia a rotelle perché non riusciva neanche a camminare. Quanto è avvenuto ha chiaramente lasciato senza parole tutta la squadra della Nazionale italiana, probabilmente rimaste incredule riguardo a quanto accaduto.

Lo shock, immaginiamo, è stato forte. Non è mancato un commento neanche da parte della Hooper, che era in dubbio se mollare la gara o continuare a correre. Alla fine, per quanto la testa andasse a riflettere sullo stato di salute della compagna, ha proseguito. In ogni caso, si tratta di un momento davvero difficile per tutto lo sport italiano, considerando il fatto che Vittoria Fontana è un elemento assolutamente di spicco per la nazionale tutta.