Lega Serie A nel mirino? Tudor non apprezza le disparità di trattamento: “Così cambia la classifica”

Durante la conferenza stampa post-Verona, il tecnico della Juventus, Igor Tudor, dopo aver criticato duramente l’arbitraggio di Rapuano e del VAR Aureliano, non le ha mandate a dire alla Lega Serie A. “No, non c’entra niente la stanchezza, quest’anno è un calcio totalmente diverso rispetto a quello che si gioca una volta a settimana. Poi c’è anche un altro discorso, che ora lo tiriamo dentro, che è questa Lega che decide quando bisogna giocare e quando non bisogna giocare, magari si poteva farci giocare domani sera, visto che abbiamo fatto due partite, Inter e Borussia e Dortmund… cioè, il Napoli fa in nove giorni tre partite e noi le facciamo in sette giorni. E questi sono punti”.

Tudor vs Lega Serie A

L’allenatore croato non ha apprezzato la disparità di trattamento con il Napoli che giocherà questa sera contro il Pisa con un vantaggio di un riposo maggiore: “Questi sono punti alla fine perché sono uno, due o tre punti, però sono punti e io voglio che gente che decide queste robe qua dà qualità a tutti quanti, a tutti quanti. Perché io sono nel calcio da una vita e so che giocare quarto giorno, quinto, terzo ti cambia la vita e ti toglie e ti dà i punti, questa è l’unica verità. Poi quelli che decidono possono avere sempre scuse, ‘eh sì, perché c’è la coppa, perché c’è qua, c’è sempre una volontà di spostare quella prossima. Bisogna stare molto attenti a questa cosa qua, perché cambia anche la classifica alla fine. Però se si sta zitti e buoni e si subisce non va bene”.

Nel frattempo sia il direttore di gara che il VAR dovrebbero essere puniti con alcune settimane di stop e la conseguente retrocessione in Serie B per gli errori piuttosto evidente nell’1-1 tra Verona e Juventus.