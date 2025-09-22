LIVE – Pallone d’Oro: un italiano in top 10

69° edizione del Pallone d’Oro, con la premiazione che avverrà durante la cerimonia al Théâtre du Châtelet di Parigi.

Pallone d’Oro: ecco la Top10

Ousmane Dembélé (Francia, PSG)

Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG/M.City)

Achraf Hakimi (Marocco, PSG)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Nuno Mendes (Portogallo, PSG)

Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)

Raphinha (Brasile, Barcellona)

Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

Vitinha (Portogallo, PSG)

Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)

Pallone d’Oro: la classifica dalla undicesima alla trentesima posizione

11. Pedri (Spagna, Barcellona)

12. Kvicha Kvaratskehlia (Georgia, PSG)

13. Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)

14. Desiré Doué (Francia, PSG)

15. Viktor Gyokeres (Svezia, Sporting Lisbona/Arsenal)

16. Vinicius Jr. (Brasile, Real Madrid)

17. Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona)





18. Scott McTominay (Scozia, Napoli)

19. Joao Neves (Portogallo, PSG)





20. Lautaro Martinez (Argentina, Inter)

21. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

22. Alexis McAllister (Argentina, Liverpool)

23. Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

24. Fabian Ruiz (Spagna, PSG)

25. Denzel Dumfries (Olanda, Inter)

26. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

27. Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

28. Virgil Van Dijk (Olanda, Liverpool)

29. Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen/Liverpool)

30. Michael Olise (Francia, Bayern Monaco)